שנתיים בלבד עברו מאז הודיע כוכב הכדורגל הארגנטינאי הטוב בעולם, ליאו מסי, על מעברו מאירופה לליגת ה-MLS האמריקאית, ליגת הכדורגל שבארצות הברית. היה זה כאשר מסי חתם בשורות אינטר מיאמי במה שגרם לרעידת אדמה גדולה בכדורגל העולמי בכלל והאירופי בפרט.

עד כמה ההגעה של מסי לליגת ה-MLS הייתה גדולה? על פי משרדי המכירות הרשמיים, מסי קבע שיא היסטורי עם מכירה של לא פחות מ-500 אלף חולצות עם המספר 10 על הגב בחודש אחד.

כעת יש מי שמאיים על שיאו ההיסטורי של גדול שחקני הכדורגל בעולם, ומדובר דווקא בשחקן מפתיע במיוחד.

אחרי שהודיע על עזיבת טוטנהאם האנגלית, במדיה שיחק לכל אורך העשור האחרון, חתם לאחרונה יונג מין סון במדי לוס אנגל'ס FC, כאשר כבר במשחק הבכורה שלו מול שיקגו הספיק לבשל במשחק שהסתיים בתוצאת תיקו 2:2.

סון בן ה-33 מגיע ללוס אנג'לס שם ישנם דרום-קוריאנים רבים, כאשר הגעתו לעיר שבקליפורניה מעוררת הדים רבים.

על פי הדיווח באתרים בארצות הברית, לא פחות ממיליון וחצי חולצות נמכרו מאז חתם קפטן נבחרת דרום-קוריאה בקבוצה האמריקאית, כאשר מתוכן כ-300,000 חולצות נקנו ישירות מהקהל בדרום קוריאה.