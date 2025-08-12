איש העסקים הפלסטיני סמיר חלילה, שחשף לאחרונה את המגעים שמתנהלים למינויו כאחראי לניהול רצועת עזה, סיפר בריאיון לרדיו "מכאן" על מאחורי הקלעים של היום שאחרי ועל התוכנית לפרק את חמאס מנשקו.

"יש מגעים שעדיין אינם סופיים. כעת אנו ניצבים בפני הצורך להגיע להסכם הפסקת אש, שזה הדבר החשוב ביותר כרגע, וכן שחרור האסירים והעצורים. כל אלה נושאים הקשורים להפסקת האש. אחר כך יגיעו הפרטים הנוגעים ליום שאחרי ולניהול עזה", אמר סמיה.

לדבריו, גורמים רבים עסוקים בסוגיית היום שאחרי בעזה. "חלקם מממנים את שיקום הרצועה כמו סעודיה, איחוד האמירויות, קטר ואחרים. חלקם שולטים במעברים ברצועה, חלקם קשורים לנשק ולסוגיית חמאס, וחלקם לנושא הלגיטימיות של הרשות הפלסטינית בעזה".

הוא התעקש שאינו קשור בשורה צורה לחמאס. "ברור שלחמאס לא יהיה תפקיד בעזה ביום שאחרי המלחמה".