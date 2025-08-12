שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, יואב קיש, פנה היום (שלישי) לנשיאי אוניברסיטאות תל אביב, חיפה, בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה, בר אילן והטכניון, בעקבות הודעתם על כוונה לשבות ולאפשר למרצים ואנשי סגל להשתתף בשביתה שמובילה "מועצת אוקטובר" ביום ראשון הבא.

במכתבו הדגיש קיש כי חופש אקדמי הוא ערך יסוד באקדמיה, אך הזהיר מפני שימוש בו לקידום אג'נדות פוליטיות. "מוסדות אקדמיים הממומנים מכספי הציבור אינם רשאים להפוך לזירות מחאה פוליטיות", כתב השר.

בהתאם לחוק, דרש קיש כי כל היעדרות מעבודה או הפסקת פעילות אקדמית מטעמים פוליטיים תוביל לקיזוז ישיר בשכרם של המרצים ואנשי הסגל המעורבים. עוד ציין כי האחריות המלאה ליישום ההנחיה חלה על הנהלות המוסדות האקדמיים.