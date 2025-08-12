המסר של נתניהו לאיראנים לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה במסר מצולם לעם האיראני, שבו האשים את מנהיגי איראן בהובלת מלחמה מיותרת נגד ישראל על חשבון האזרחים.

"מנהיגיכם שיקרו לכם, אך לעיתים נדירות הם אומרים אמת", אמר נתניהו, כשהוא מצטט את נשיא איראן שאמר לאחרונה כי המדינה סובלת ממחסור חמור במים, חשמל, כסף, ואינפלציה.

נתניהו הדגיש כי ישראל מובילה עולמית במחזור מים ובהתפלת מי ים, והצהיר כי "ברגע שאיראן תהיה חופשית, מיטב מומחי המים שלנו יגיעו לכל עיר במדינה עם טכנולוגיות מתקדמות וידע שיבטיח מים שופעים". הוא תיאר חזון שבו נהרות, אגמים ויערות באיראן ישוקמו, והוסיף כי הדבר "אינו חלום - זו יכולה להיות המציאות שלכם".

בדבריו, האשים נתניהו את השלטון האיראני בשלילת זכויות בסיסיות מאזרחיו, בהוצאות להורג ובהגליות של מתנגדים, ובהעברת מאות מיליארדי דולרים לארגוני טרור כמו חמאס, חיזבאללה והחות'ים במקום להשקיע בבתי חולים, בתי ספר ותשתיות. "אתם, צאצאי כורש הגדול, ראויים ליותר", אמר.

בסיום דבריו, קרא נתניהו לעם האיראני "להעז לחלום", "לקחת סיכונים למען החירות" ולצאת לרחובות כדי לדרוש צדק ואחריות. הוא הבטיח: "אתם לא לבד. אני עומד לצדכם, ישראל עומדת לצדכם, והעולם החופשי כולו עומד לצדכם". נתניהו סיים בציטוט מהוגה המדינה בנימין זאב הרצל - "אם תרצו, אין זו אגדה" - והוסיף: "אם תרצו, איראן חופשית היא לא חלום".