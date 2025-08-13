ביקב גת שומרון שבקרני שומרון התקיימה סעודת ההודיה של אריאל גלילי, לוחם לשעבר בגבעתי.

גלילי השתחרר בחול המועד סוכות, אך ימים ספורים לאחר מכן הוקפץ לשירות במלחמה בשמחת תורה.

ביום הבחירות לרשויות המקומיות נפצע גלילי בפיצוץ מטען ברצועת עזה, פיצוץ שבו נהרגו שניים ממפקדיו. הוא פונה במסוק לטיפול רפואי והרופאים העריכו כי לא יוכל לשוב וללכת על רגליו.

לאחר שנה וחצי של תהליך שיקום ארוך, המשלב הרבה תפילות וכוח רצון, חגג גלילי סעודת הודיה עם משפחתו וחבריו כשהוא עומד על רגליו ומרגיש מצוין. במהלך האירוע ערך סיום מסכת ערכין לעילוי נשמת שלושת מפקדיו שנפלו, יחד עם הקהל קרא את "נשמת כל חי" ופרקי תהילים להודיה על הניסים.

ברגע מרגש במיוחד, שיתף גלילי את הנוכחים ברגעי הקרב, בפציעה ובאתגרים שעבר מאז ועד להחלמתו, ואמר, "הדרך לא הייתה קלה, אבל בעזרת ה' זכיתי לעמוד כאן היום".