בריטניה, צרפת וגרמניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להטיל מחדש את הסנקציות על איראן אם זו לא תשוב לשולחן המשא ומתן בנושא תוכנית הגרעין שלה, כך מדווח העיתון "פייננשל טיימס".

על פי הדיווח, שרי החוץ של המדינות הגישו ביממה האחרונה מכתב למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ולמועצת הביטחון, בו ציינו כי אם איראן לא תהיה מוכנה להגיע לפתרון דיפלומטי עד סוף אוגוסט, יופעל מחדש מנגנון הסנקציות.

המכתב נחתם על ידי שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו, שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול ושר החוץ הבריטי דיוויד לאמי.

האיום מגיע לאחר שיחות עם איראן שהתקיימו בחודש שעבר באיסטנבול - לראשונה מאז התקיפות הישראליות והאמריקניות על מתקני הגרעין האיראניים במבצע "עם כלביא".

ישראל פנתה באחרונה למדינות אירופה בבקשה להפעיל מחדש את הסנקציות ולא לוותר עליהן, בקשה שהועברה גם לבכירים אמריקנים.