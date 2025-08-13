בנק לאומי הרוויח ברבעון השני של השנה 2.6 מיליארד שקל - עלייה של 15% ביחס לרווח ברבעון המקביל ב-2024.

העלייה ברווח הושגה בזכות בזכות האינפלציה הגבוהה יחסית במהלך הרבעון השני, מדד המחירים טיפס ב-1.3% בחודשי הרבעון, והגדיל את את הכנסות המימון. כמו כן נרשמה צמיחה של תיק האשראי, בדגש על תיק המשכנתאות והמגזר העסקי, ועלייה חדה של 24% בהכנסות מעמלות נירות ערך.

הבנק, בניהולו של חנן פרידמן, הגדיל את שיעור החלוקה ל-50% מהרווח הנקי - על פי אישור שהעניק לאחרונה המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי.

דירקטוריון לאומי החליט על חלוקת מחצית מהרווח הנקי לבעלי המניות. סכום של 979 מיליון שקל יחולק במזומן ועוד 326 מיליון שקל ברכישה עצמית של מניות. בסה"כ יחלק הבנק כ-1.3 מיליארד שקל כדיבידנד.

בסוף יוני 2025 עמד ההון העצמי של לאומי על 65.5 מיליארד שקל, עלייה של 12.2% לעומת השנה שעברה. הכנסות הריבית (נטו) של הבנק גדלו ב-3.7% ל-4.5 מיליארד שקל. הסיבה לעלייה המתונה בהכנסות היא הגידול בהוצאות להפסדי אשראי, שהסתכמו ב-223 מיליון שקל. הכנסות הבנק מעמלות גדלו ב-10.3% ל-2 מיליארד שקל. יתרות העו"ש שאינן נושאות ריבית קטנו ב-6% ל-134 מיליארד שקל.

על אף השיפור במצב הכלכלי, צוין בדוחות הבנק, "אומדן ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, ממשיך לשקף את חוסר הוודאות הביטחונית והכלכלית וכן שמרנות באינדיקטורים המאקרו כלכליים והפרמטרים המשמשים להנחות במודל ניבוי שיעורי כשל עתידיים של לקוחות".