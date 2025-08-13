השבוע האחרון התאפיין במחלוקת סביב החלטת ממשלה מספר 1226, שהובילה לדרישה מחלק ממשרתי המילואים להחזיר אלפי שקלים משוברי חופשה שכבר מומשו. בעקבות ביקורת ציבורית חריפה, צה"ל הודיע כי לא יגבה את הכספים רטרואקטיבית, והסכום יקוזז מהטבת הנופש של 2025.

במקביל, צה"ל פותח היום (ד') את השלב השני בחלוקת שוברי החופשה - לוחמי חטיבת כרמלי יקבלו שובר נוסף בשווי אלפי שקלים. מדובר בפיילוט המיועד למילואימניקים שכבר קיבלו שובר ראשון וביצעו 60 ימי מילואים נוספים החל מ־1 בינואר 2025. לוחמי החטיבה קיבלו אתמול הודעה כי נבחרו להיות הראשונים ליהנות מההטבה, והשוברים הדיגיטליים יישלחו היום בצהריים בהודעת SMS עם קישור להפעלה דרך חברת כאל.

גובה השובר ינוע בין 3,500 שקלים ללוחם ללא ילדים לבין 4,500 שקלים ללוחם עם ילד עד גיל 14. בשלב זה הפיילוט מתקיים בחטיבת כרמלי בלבד, ולוחמי החטיבה הונחו שלא לשתף את המידע עם חטיבות אחרות.

במקביל ממשיך צה"ל בחלוקת השוברים הראשונים למילואימניקים ששירתו 60 ימים מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". הפיילוט הראשון החל ב־12 במרץ לגדודים נבחרים, והפיילוט השני יתקיים ב־27 במרץ לחטיבות נוספות, בהן שייטת 13 וחטיבת דניאל. בהמשך, החלוקה תתבצע באופן שוטף בימי שני לכל מי שיצבור 60 ימי שירות בצו 8.

הטבת הנופש, בהיקף של 1,500-4,500 שקלים בהתאם למצב המשפחתי, ניתנת למימוש בישראל בלבד - במלונות, צימרים, אכסניות ובתי עסק המסווגים כמתקני אירוח. לא ניתן לממשה בחו"ל או באתרי הזמנות כמו Booking ו־Trivago, אך ניתן להזמין ישירות דרך Airbnb במקומות המסווגים כאכסניה.

חלוקת השוברים הייתה אמורה להתחיל במחצית השנייה של 2024, כחלק מחבילת סיוע בהיקף 9 מיליארד שקלים עליה הכריזו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון דאז יואב גלנט. אלא שהיישום נדחה מספר פעמים בשל בעיות טכניות ולחץ מצד בעלי צימרים ומלונות קטנים, שביקשו להיכלל במנגנון. בסופו של דבר הוחלט על מודל גמיש המאפשר מימוש בכל מתקן לינה המופיע במערכות חברות הסליקה.

תוקף השוברים עד 31 בדצמבר 2027, וניתן לפצל אותם למספר נופשים או לשלב מספר שוברים בהזמנה אחת. במשרד הביטחון ציינו כי המטרה היא "לאפשר למשרתי המילואים לנפוש, לרענן כוחות ולהתרווח" לאחר תקופת שירות ממושכת ומאומצת.