רחמים אליהו אלנתן ז"ל, בן 25, הוא הצעיר שנהרג אתמול אחר הצהריים (שלישי) בתאונת אופנוע בכביש 1, סמוך למחלף גנות. התאונה אירעה ביציאה מכביש 1 לכיוון כביש 4 צפונה.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את אלנתן כשהוא סובל מפגיעה מערכתית קשה. לאחר ניסיונות החייאה, חובשים ופראמדיקים נאלצו לקבוע את מותו במקום.

אלנתן נישא לפני כשלושה חודשים בלבד. הוא הותיר אחריו את רעייתו הטרייה, הוריו, ושבעה אחים ואחיות.

אביו, נתן אלנתן, כיהן בעבר כסגן ראש העיר תל אביב וכיום משמש יו"ר מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים.

מדובר בטרגדיה קשה במיוחד במשפחת אלנתן, שכן זהו הבן השני במשפחה שנהרג בתאונת דרכים.

לאחר שחרור גופתו מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר, נערך מסע הלווייתו אמש בבית העלמין ירקון, שם נטמן.

פרמדיקית מד"א, רינה אטרצקי, סיפרה: "רוכב האופנוע שכב מחוסר הכרה מעבר לגדר, כשהוא עם חבלות קשות מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אך הפציעה שלו הייתה קטלנית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".