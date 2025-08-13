השרב הקשה שפקד אתמול את ישראל צפוי להחריף היום (רביעי) בכל רחבי הארץ. ברוב האזורים ישרור שרב כבד, וברצועת החוף יהיה הביל במיוחד.

עומסי חום קיצוניים צפויים להשתרר גם היום, כאשר הטמפרטורות צפויות לטפס לרמות חריגות במיוחד. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות, בעיקר בדרום הארץ, וייתכן אף אובך.

גם בשעות הלילה לא צפויה הקלה ניכרת, עם אפשרות להמשך גשמים מקומיים וסופות רעמים יחידות בדרום הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 29-40 מעלות

תל אביב: 27-35 מעלות

חיפה: 26-34 מעלות

צפת: 29-41 מעלות

קצרין: 28-44 מעלות

טבריה: 30-41 מעלות

נצרת: 26-38 מעלות

עפולה: 26-41 מעלות

בית שאן: 29-47 מעלות

לוד: 26-38 מעלות

אשדוד: 28-33 מעלות

עין גדי: 34-45 מעלות

באר שבע: 26-41 מעלות

מצפה רמון: 29-40 מעלות

אילת: 34-49 מעלות