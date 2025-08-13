פסטיבל הסרטים הבינלאומי של טורונטו הודיע היום (רביעי) על הסרת הסרט "הדרך שבינינו - החילוץ האולטימטיבי" מרשימת ההקרנות לשנה זו.

הסרט, בבימויו של בארי אייבריץ', מתעד את פעולות החילוץ של אלוף (במיל') נעם תיבון בבוקר ה-7 באוקטובר.

בהנהלת הפסטיבל נימקו את ההחלטה בכך שיוצרי הסרט לא הציגו הוכחות לכך שיש להם זכויות שימוש בצילומים שצולמו במצלמות גו-פרו על ידי מחבלי חמאס באותו יום. לטענת הפסטיבל, ללא האישורים הללו לא ניתן להקרין את הסרט במסגרת האירוע.

הערכה היא כי ההחלטה התקבלה בעקבות לחץ של ארגונים אנטי-ישראליים וחשש מהפגנות ומהומות במהלך הפסטיבל.

תיבון הגיב להחלטה ואמר: "פסטיבל טורונטו נכנע ללחצים ואיומים, ובחר להשתיק ולמחוק את השבעה באוקטובר. הסרט הדוקומנטרי של הבמאי בארי אייבריץ' מביא למסך סיפור אנושי, לא פוליטי, ומתעד מציאות קשה ביום הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל".

"המסר שלי להנהלת הפסטיבל: את האמת אי-אפשר למחוק. את הזוועות שביצע חמאס אי-אפשר למחוק ולהכחיש. הטענה של הנהלת הפסטיבל, כאילו לא ניתן להקרין את הסרט בגלל שלא התקבלו 'אישורי שימוש' בצילומים של מחבלי הנוחבה מאותו יום נורא, היא אבסורדית והזויה, ומהווה פגיעה נוספת בקורבנות של אותו יום נורא".

לדבריו, "חופש הביטוי הוא האומץ להקרין ולהשמיע גם דברים מאתגרים שאינם נוחים לקהלים מסוימים. פסטיבל טורונטו, שמקרין השנה סרטים מנקודת מבט פלסטינית, אבל מצנזר סרט על השבעה באוקטובר מנקודת מבט ישראלית, נכשל כישלון מוסרי חמור. למרות הפחדנות של מנהלי הפסטיבל, אני גאה לומר שהסרט יוקרן בטורונטו, בפני קהל רחב שייחשף לאמת על אירועי השבעה באוקטובר. אני מודה לבמאי בארי אייבריץ' על אומץ הלב שלו, ויחד נפעל כדי להביא את הסרט למיליוני אנשים ברחבי העולם".

דובר מטעם הפסטיבל מסר: "ההזמנה של הסרט התיעודי הקנדי 'הכביש בינינו: החילוץ האולטימטיבי' הוסרה מ-TIFF (פסטיבל טורונטו) בגלל דרישות כלליות המתבקשות לצורך שילוב בפסטיבל, ותנאים שהתבקשו כשהסרט הוזמן תחילה, ולא עמד בהם, כמו אישור חוקי לחומרים המצולמים".

הוא הוסיף: "המטרה של התנאים המתבקשים הללו הייתה להגן על TIFF מהשלכות חוקיות וכדי לאפשר ל-TIFF להתנהל ולהתמודד מול סיכונים ידועים וצפויים סביב הקרנת הסרט בנושא רגיש ביותר, ואשר כולל איום פוטנציאלי של הפרעות משמעותיות. בהתחשב בכללים והתנאים של השתתפות בפסטיבל. TIFF ראשי לפסול השתתפות בפסטיבל כל סרט ש-TIFF מחליט בתחום סמכותו הבלעדית שהכללתו אינה מועילה ל-TIFF".