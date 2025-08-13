האתר האמריקני "וושינגטון פרי בייקון" חשף היום (רביעי) כי האו"ם שינה את הקריטריונים להכרזה על רעב במהלך המלחמה בעזה, מתוך מטרה לגייס את דעת הקהל הבינלאומית נגד ישראל וליצור לחץ להפסקת הלחימה.

המהלך התרחש במקביל לפרסום קביעה רשמית שלפיה "רעב מתרחש כעת ברצועת עזה", אזור הנשלט בידי חמאס. על פי הדו"ח שפורסם באתר, הופחת סף תת התזונה החריפה הנדרש להכרזה על רעב מ-30% ל-15%.

בניגוד למקרים קודמים כמו סומליה ודרום סודן, שם הסתמך האו"ם על מדד IPC (נקודת ציון במאבק ברעב) של 30% תת תזונה חריפה לפי משקל וגובה, בדו"ח על עזה נעשה שימוש במדד MUAC הנחשב פחות מדויק, ונרשם בו שיעור של 16.5% בעיר עזה בלבד - החורג במעט מהסף החדש.

עוד נכתב בדו"ח כי יותר מ-20,000 ילדים אושפזו לטיפול בתת תזונה חריפה מאז אפריל, וכי נרשמו לפחות 16 מקרי מוות הקשורים לרעב מאז 17 ביולי, אך נתונים אלה מבוססים על מקורות פנימיים שאינם זמינים לציבור, בהם גם משרד הבריאות של חמאס.

ריצ'רד גולדברג, לשעבר חבר צוות בבית הלבן, אמר כי מדובר במניפולציה מכוונת, "אין רעב בעזה - ספי הנתונים אינם תומכים בטענה זו - ובכל זאת האו"ם משנה את הכללים כדי להתאים לתוצאה הפוליטית הרצויה".