הם מוכרים דרך פייסבוק, שולחים מוצרים דרך הווטסאפ, מתמודדים עם יוקר המחיה, תחרות אגרסיבית ורצון לשרוד. אבל מה שהכי חסר להם - זו היכולת להגיע ללקוח בזמן.

בעוד ענקיות מסחר מפעילות מערכי שליחויות עצומים, בעלי עסקים בפריפריה מגלים ששירות שליחים מהיום להיום הוא מותרות שהם לא תמיד יכולים להרשות לעצמם.

כאן נכנסת לתמונה שליחות בקליק - שירות שליחויות שמציע פתרון אמיתי לעסקים בפריפריה ומוכיח שגם עסקים קטנים יכולים לשחק במגרש של הגדולים.

"הלקוחה אמרה שהיא מזמינה רק אם זה מגיע היום - אחרת תלך לאמזון"

אורטל, בעלת חנות בגדים קטנה במעלות, מספרת:

"העליתי בסטורי צעיף חדש שהגיע. לקוחה מירושלים שלחה לי הודעה 'אני רוצה, אבל אני צריכה את זה מחר לבת מצווה. אם זה לא יגיע - אז אני פשוט אקנה באמזון.'

התקשרתי ל'שליחות בקליק', ובתוך רבע שעה כבר קיבלתי אישור שהשליח בדרך. זה היה הבדל בין עסקה שהולכת - לעסקה שהולכת לאיבוד."

אורטל היא לא היחידה. בשנים האחרונות מאות עסקים קטנים ובינוניים מהצפון, הדרום והעיר החרדית נצרת עילית (נוף הגליל), התחילו להיעזר בשירות שליחות בקליק כדי לשלוח סחורה, מסמכים או משלוחים מהירים - ולהתחרות בתנאים טובים מול אתרים גדולים.

"אנחנו מאמינים שפריפריה לא צריכה להיות בעונש לוגיסטי"

אחד האתגרים הגדולים של בעלי עסקים בפריפריה הוא חוסר הגישה לשירותי שליחויות מקצועיים.

כשללקוח בתל אביב יש אפשרות לבחור בין כמה שירותים מהירים - בעל עסק מבית שאן, ירוחם או עפולה צריך להסתמך על הדואר או לעשות את המשלוח בעצמו.

אבל ב-שליחות בקליק רואים את זה אחרת.

"אנחנו לא עוד חברת שליחויות שמשרתת רק את המרכז. החזון שלנו ברור: גם מי שנמצא בקצה - יקבל שירות כאילו הוא במרכז עזריאלי", אומר איתמר, מנהל האופרציה של החברה.

"שליחים שלנו פועלים בכל רחבי הארץ - מקריית שמונה, דרך נתיבות ועד יהוד ומודיעין עילית. זה לא משנה איפה אתה - זה משנה מה אתה צריך."

יותר משליח - שותף עסקי אמיתי

המודל של שליחות בקליק נשען על שליחים פרילנסרים בפריסה ארצית - מה שמאפשר זמינות מיידית גם ביישובים קטנים.

השליחים זמינים בשעות גמישות, מגיעים עד בית העסק, אוספים את המשלוח ומעבירים אותו - לרוב באותו היום או למחרת בבוקר.

אבל הדבר החשוב באמת הוא ההבנה של הצרכים העסקיים: חבילות קטנות, מסירות ידניות, תיאום עם הלקוח, ואפילו שליחויות משפטיות עם החתמה.

"בעל עסק קטן לא צריך תהליך בירוקרטי של 20 שלבים. הוא רוצה מישהו שיבין אותו, ייתן מענה מהיר - וייקח אחריות", מסביר איתמר. "אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, גם בטלפון - ועובדים עם לב."

סיפור מהשטח: השליחות שהצילה מכירה של עשרות אלפי שקלים

יוסף, בעל קליניקה רפואית באופקים, מספר: "שלחתי מכשיר טיפול יקר ללקוחה בהרצליה. דיברנו בערב והיא רצתה להתחיל טיפול כבר מחר. ביקשתי מהשליח שיגיע לפני 9 בבוקר - והוא פשוט הגיע. הלקוחה הייתה בשוק. היא אמרה שזו פעם ראשונה שהיא מקבלת שירות כזה מהדרום. אם זה היה מתעכב - הייתי מפסיד את כל העסקה".

גם ציונות, גם פרנסה

שליחות בקליק לא רואה את עצמה רק כחברת שליחויות - אלא גם כגוף שתומך בכלכלה הישראלית והחברתית.

"אנחנו רואים בשליחים שלנו שותפים. רבים מהם תושבי עיירות פיתוח, חיילים משוחררים, אנשים טובים שרוצים לעבוד ולהתפרנס בכבוד. כל שליחות שאנחנו מעבירים - היא לא רק מוצר. היא חיזוק לכלכלה המקומית".

בנוסף, החברה מפעילה מסלול מיוחד לעסקים קטנים בפריפריה - עם מחירים נוחים יותר ומעטפת לוגיסטית שמותאמת לצרכיהם.

חזון פשוט: לתת לכולם הזדמנות שווה

בישראל 2025, לא צריך לגור בגבעתיים או לנהל מחסן באשדוד כדי להפעיל עסק מצליח.

עם פתרונות כמו שליחות בקליק, גם מי שמוכר נרות מעוצבים בעפולה, עוגות מעוטף עזה, או ספרים יד שנייה בצפת - יכול להגיע ללקוח במרכז הארץ תוך שעות.

הצטרפו לעסקים שכבר נהנים מהשירות

אם אתם בעלי עסק בפריפריה או פשוט מחפשים שירות שליחויות אישי, מהיר ויעיל - זה הזמן לנסות את שליחות בקליק.

