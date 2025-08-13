משרד העבודה פרסם הבוקר (רביעי) דו"ח מורחב על השפעת מבצע "עם כלביא" על שוק העבודה.

מהדו"ח עולה כי במהלך חודש יוני נעדרו מהעבודה כ-360,650 עובדים, המהווים 7.9% מכוח העבודה בגילאי 15 ומעלה - עלייה חדה ביחס לחודש מאי.

עם זאת, שיעור האבטלה דווקא ירד ל-1.8%, מה שמעיד כי רוב הנעדרים לא פוטרו או התפטרו, אלא נאלצו להפסיק לעבוד באופן זמני.

הדו"ח המלא

היעדרויות רבות נרשמו עקב שירות מילואים, בעקבות גיוס נרחב של 46,700 חיילי מילואים - יותר מכפול ממספרם בחודשים שקדמו למבצע. במקביל, 294,500 עובדים נעדרו מסיבות כלכליות או בשל הצורך לטפל בילדים בבית, ובקרב 56,700 מהם מדובר ביציאה לחל"ת.

נשים חרדיות בלטו במיוחד בשיעור ההיעדרות, עם זינוק של 11.1 נקודות אחוז לעומת חודש מאי. גם בקרב אימהות יהודיות שאינן חרדיות לילדים קטנים (בני 0-4) נרשמה ירידה חדה בשיעור התעסוקה - 6.5 נקודות אחוז - בעוד אימהות לילדים גדולים יותר (10-17) חוו ירידה מתונה יותר של 3.6 נקודות אחוז.

באופן מפתיע, הפגיעה לא הייתה ממוקדת רק באזורים שנפגעו פיזית מירי טילים. העיר אשקלון, שחוותה פגיעות ישירות, רשמה ירידה של 7.4 נקודות אחוז בתעסוקה, אולם גם אזורים כמו פתח תקווה (3.1-) וחיפה (5.3-) נפגעו משמעותית. לעומת זאת, בצפון מזרח הארץ (הגולן, צפת וכנרת) נרשמה דווקא עלייה של 1.7 נקודות אחוז בתעסוקה.

מבחינה מגזרית, הענפים שנפגעו ביותר היו החינוך (ירידה של 51 אלף משרות), שירותי בריאות ורווחה (33.7 אלף) והתעשייה (30.6 אלף). לעומת זאת, ענף הבנייה כמעט ולא נפגע, כנראה בזכות מעמדו כענף חיוני בתקנות שעת החירום. גם ענף ההייטק רשם דווקא עלייה של כ-7,100 משרות, ככל הנראה בשל האפשרות לעבודה מהבית.

בקרב עצמאים נרשמה פגיעה כלכלית משמעותית - 10.7% מהם נעדרו מהעבודה ביוני מסיבות כלכליות, לעומת 5.3% בלבד בקרב שכירים. הפער ממחיש את רגישותם של העצמאים למצבי חירום ולחוסר ודאות במשק.

לצד הנתונים המדאיגים, מדגיש משרד העבודה כי מדובר בפגיעה זמנית בלבד, שצפויה להתאושש כבר במהלך חודש יולי. עם זאת, נכתב בדו"ח כי נדרש מעקב מתמשך אחר ההתאוששות, במיוחד עבור אוכלוסיות שנפגעו באופן חריג כמו נשים חרדיות, אימהות לילדים קטנים והעצמאים.