ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שלח הבוקר (רביעי) מכתב דחוף לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולמזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, בדרישה להטיל סנקציות אישיות חמורות על מוחמד אשתייה, שכיהן כראש ממשלת הרשות הפלסטינית.

הפנייה מגיעה בעקבות סרטון שפורסם לאחרונה ובו נראה אשתייה מברך על מתקפת הטרור שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, אותה כינה "פעולה נועזת וחסרת תקדים" ו"נקודת מפנה במאבק הפלסטיני".

במכתבו כותב דגן, "אני פונה אליכם כמנהיגים אמיצים שעמדו תמיד לצד מדינת ישראל במאבקה נגד הטרור. דבריו של אשתייה, שכינה את הטבח 'פעולה נועזת וחסרת תקדים בהיסטוריה', הם לא רק הסתה לטרור אלא תמיכה ישירה בארגון טרור שמטרתו השמדת ישראל".

עוד כתב, "אשתייה ניצל את מעמדו הבכיר ברשות הפלסטינית, הנהנית ממיליארדי דולרים בסיוע אמריקאי, כדי להצדיק רצח המוני. ארה"ב הוכיחה בעבר שאינה סובלת תמיכה בטרור, ועל כן אני קורא לכם לפעול באופן מיידי להטלת סנקציות אישיות עליו".

לדבריו, "פעולה זו תשלח מסר ברור: תמיכה בטרור לא עוברת בשתיקה. זו תמיכה ישירה בטרור והסתה לרצח נאצי נוסף, מפי אחד מגדולי מממני הטרור בדורנו, יש להטיל עליו סנקציות משתקות - אסור לעבור בשתיקה אל מול הקריאות לרצח וטרור!".