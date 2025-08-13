תא"ל במיל' אבי בניהו, לשעבר דובר צה"ל, הגיב הבוקר (רביעי) לפרסום בכאן 11 לפיו הוא נמנה עם קבוצת יועצים הקרובה לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. בניהו הכחיש את הדברים באופן נחרץ והבהיר כי מדובר בידיעה שגויה.

בניהו מסר כי פגש את הרמטכ"ל רק פעם אחת בלשכתו, בנוכחות דובר צה"ל, לשיחת רקע, ושוחח עמו פעמיים בטלפון בלבד. לדבריו, "הבהרתי זאת היטב לכתב ששוחח איתי".

בהמשך כתב בניהו כי להבנתו מדובר בהדלפה מכוונת: "להערכתי ולניסיוני המקצועי, 'הידיעה' הודלפה לכתב מדיני מוערך שפחות בקיא בעיסוקו בענייני הרמטכ"ל ולשכתו, והיא נועדה כנראה 'להכשיר' הודעה שפורסמה הבוקר ע"י לשכת שר הביטחון בדבר 'יועצים אנטי ממשלתיים' שמייעצים לזמיר. והכל באמצע מלחמה כשרוצים לכבוש את עזה".

עוד ציין: "זה כבוד גדול לסייע לצה"ל ולעומד בראשו. כל רמטכ"ל ושר ביטחון (כולל הנוכחי) נעזרו ונעזרים בבעלי ניסיון מהעבר וזה חשוב ומתבקש, עשיתי זאת בעבר ואעשה זאת כשאתבקש, אבל אינני יועץ של רא"ל זמיר ולא חבר בשום כוורת".

בנוגע להיכרותו עם הרמטכ"ל, כתב: "אני כן מכיר את רא"ל אייל זמיר שנים רבות, מעריך אותו מאוד ומייחל להצלחתו שהיא הצלחתנו. אני חושב שהוא מייצג את האינטרסים הביטחוניים הטהורים כנדרש ממנו ולא אינטרסים פוליטיים... הוא לא 'רמטכ"ל זורם' וזה באמת מעצבן".

בסיום דבריו קרא בניהו לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ"ל להסדיר את מערכת היחסים ביניהם: "הדבר החשוב והמתבקש כעת הוא ששר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל יתגברו על עצמם, יפסיקו להפציץ בהודעות לעיתונות, שיתיישבו בהקדם בקריאת השר ויסדרו את העניינים ביניהם, בטח נוכח מאות אלפי זוגות עיניים ואוזניים של לוחמים, מפקדים ומשפחות ששמים בהם יהבם".