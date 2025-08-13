אתר גבעת התחמושת פלאש 90

דוד (דודיק) רוטנברג, מפקד פלוגה בצנחנים אשר לחם בקרב על גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים, הלך אתמול (שלישי) לעולמו בגיל 89, לאחר מאבק במחלה. הוא נפטר בביתו שבקיבוץ משמר הירדן. הלווייתו של רוטנברג תיערך היום בקיבוץ גונן. שמו של רוטנברג הוזכר בשיר "גבעת התחמושת", אותו כתב יורם טהרלב לאחר המלחמה והלחין יאיר רוזנבלום. השיר הפך ברבות השנים לנכס צאן ברזל בתרבות הישראלית. גבעת התחמושת, שהייתה מוצב ירדני בצפון ירושלים, נכבשה על ידי חטיבת הצנחנים בלילה שבין ה-5 ל-6 ביוני 1967, כחלק מקרבות שחרור ירושלים. בקרב נהרגו 36 לוחמי צה"ל, מהם 24 בגבעה ו-12 נוספים בבית הספר לשוטרים הסמוך.