החום מגיע לשיא אבל גם לאחר השיא לא נראה שהוא עומד לעזוב אותנו, ומשום כך שוחחנו עם פרופ' אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה, על הסכנות ודרכי הזהירות.

"גל החום חריג. לא בכל שנה רואים כזה חום, וזה מהווה סכנה בריאותית של ממש", אומר פרופ' הרשקו ומציין "כמה סכנות שמתגברות בחום כזה, וגולת הכותרת היא מצב שנקרא 'מכת חום'. המשמעות היא שהגוף לא מצליח לשמור על טמפרטורה מאוזנת והטמפרטורה יכולה להגיע לארבעים מעלות ומעלה והמערכות מפסיקות לתפקד והראשונה במערכות היא המוח".

הסימנים הראשונים למכת חום שכזו, אומר פרופ' הרשקו, הם בלבול, ירידה בהכרה ולפעמים אפילו פרכוסים, "זה סימן חמור בעיקר כשמדובר במישהו שנחשף לחום", והדברים משמעותיים יותר אצל קבוצות מסוימות באוכלוסיה, בהם "אנשים מבוגרים שקשה להם לאזן את הטמפרטורות בגוף כי יש להם פחות בלוטות זעה שמרטיבות את הגוף ומקררות אותנו. כך גם ילדים קטנים שלהיפך, נוטים להזיע הרבה, ואם הם קטנים מאוד הם לא יכולים להתלונן שמרגישים לא טוב, וכמובן גם חיילים שנמצאים בחוץ. מכת חום זו צרה צרורה עבור יחידות שנמצאות בשטח".

פרופ' הרשקו מציין כי לנוכח המודעות הגוברת בציבור מקרים של התייבשות לא מגיעים בהמוניהם למחלקות בתי החולים. "האירועים האלה לא מאוד נפוצים גם במצב של גל חום, חלק בזכות המודעות ושידור כזה עוזר להגביר את המודעות ולהציל חיים. אנחנו למודי מכות חום ואקלים לא פשוט ולכן יש מודעות לזה. גם בצבא משתדלים להקטין פעילות של אימונים בשטח אם לא באמת חייבים כשיש גל חום שכזה".

סכנת ההתייבשות עליה מדבר פרופ' הרשקו אצל חיילים קיימת כמובן בשגרה, אך היא מטבע הדברים גוברת במצב מלחמה, בעיקר כאשר מדובר במזג האוויר של רצועת עזה, ובעיר כשעל הראש קסדה ועל הגוף אפוד קרמי וציוד כבד ויש צורך לבצע פעילות מואצת. "בנוסף לכל האויבים שאנחנו נלחמים בהם החום הוא אויב נוסף, ולא פשוט להתמודד אתו".

הצעד החשוב ביותר להתמודדות החיילים עם מזג אוויר שכזה הוא "לשתות כמה שצריך, לא להתייבש כדי לא להיות חשופים למכות חום, להיות כמה שיותר במקומות מוצלים וממוזגים. בעבר אמרו 'קח מימיה ושב בצל', אבל זה אמנם פשוט להציע ולא תמיד פשוט ליישם", אומר פרופ' הרשקו.

עוד מוסיף פרופ' הרשקו אזהרה מיוחדת הנוגעת לילדים הקטנטנים שאיתם אנחנו נוסעים ברכב. "לאורך כל השנה אנחנו נזהרים שלא להשאיר אותם במכונית, ובוודאי באקלים כזה, שבו טמפרטורה יכולה לטפס בזמן קצרצר בעוד עשרות מעלות בגלל אפקט החממה ולהיות קטלנית".

אזהרה נוספת נוגעת לאיכות המזון שאנחנו צורכים בתקופה שכזו: "מזון מתקלקל מהר מאוד ואנשים מגיעים עם הרעלות מזון. אנשים צעירים עוברים את זה בקלות אבל באוכלוסיה עם מחלות רקע זה יכול לגרום לסיבוכין ולסכנת חיים. לכן להיזהר ממזון חשוד או שהיה בחוץ הרבה זמן ולהעדיף מזון טרי".