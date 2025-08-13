ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אתמול (שלישי) פגישה משותפת עם תת-אלוף במיל' ארז וינר, אלוף-משנה במיל' חזי נחמה והרב איתן צוקר.

הפגישה נערכה ימים ספורים לאחר החלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה, ונמשכה כשעה ורבע.

במהלך החודשים האחרונים הציגו וינר ונחמה קו התקפי בלחימה, וקראו לראש הממשלה להוביל מהלכים להכרעה צבאית.

במקביל, נתניהו היה צפוי להיפגש אתמול עם משפחות שכולות מפורום הגבורה, אך הפגישה נדחתה למועד אחר. ההודעה על הדחייה עוררה כעס בקרב המשפחות.

בפורום תקווה של משפחות חטופים טוענים כי מזה מספר חודשים הם מנסים לקבוע פגישה עם ראש הממשלה - אך ללא הצלחה.

לערוץ 7 נודע כי בשבועות האחרונים ערך נתניהו פגישות רבות עם חברי מרכז הליכוד וראשי רשויות, במסגרת ההיערכות להצבעה הערב על המיזוג עם "הימין הממלכתי" וחזרתו של שר החוץ גדעון סער למפלגה. נתניהו פועל להשפיע לטובת המיזוג וחזרת סער למפלגה.

משפחות חטופים ושכולות מתחו ביקורת על ראש הממשלה, "רגע לפני יציאה להתקפה בעזה נתניהו לא מוצא זמן להיפגש איתנו, אבל עבור ענייני פוליטיקה הוא מוצא זמן לקיים פגישות רבות".