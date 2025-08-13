משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) כי ילד בן כשנתיים, שלא חוסן נגד חצבת, נפטר לאחר שאושפז בשבועות האחרונים בבית החולים כשהוא מחובר למערכת אקמו.

הילד היה בין חולי החצבת שאובחנו במהלך שלושת החודשים האחרונים, מאז החלה ההתפרצות בישראל. הפעוט חלה בחצבת וכתוצאה מכך סבל ממחלה משנית של סטרפטוקוק שגרם לדלקת ריאות קשה.

בית החולים הדסה עין כרם עדכן כי ילדה נוספת - בת שנה, אשר מטופלת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בשבועות האחרונים, עודנה מחוברת למכשיר האקמו במצב קשה מאוד.

עד כה אותרו 503 חולים, מהם 187 חולים פעילים. מרבית החולים שאובחנו לאחרונה מאזור ירושלים ובית שמש.

נכון להיום מאושפזים 12 ילדים, כולם מתחת לגיל 6. שלושה מהם נמצאים בטיפול נמרץ, ואחד מחובר לאקמו. כל המאושפזים אינם מחוסנים, למעט שני מקרים שעדיין בבירור.

לפי הנתונים, 81% מהחולים הם ילדים - רובם לא חוסנו. משרד הבריאות קרא להורים להשלים את חיסוני השגרה, ובפרט את החיסון נגד חצבת. סטטוס החיסון ניתן לבדוק בפנקס החיסונים הדיגיטלי באתר האישי הממשלתי.