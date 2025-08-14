ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו) התייחס בראיון לערוץ 7 לחידוש הדיונים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנושא חוק הגיוס, ותקף בחריפות את ההנהגה החרדית.

"מה שראינו ביום שלישי בוועדה זה הקרע העצום בחברה הישראלית. צד אחד דורש גיוס אחד לכולם, ובצד השני, המפלגות החרדיות, אפילו לא מסוגלים להוציא מהפה משפט פשוט - מי שלא לומד תורה שיילך להתגייס".

סובה ציין כי לפי הנתונים שברשותו, כשליש מהנרשמים בכוללים ובישיבות אינם לומדים בפועל. "יש על פי הנתונים קרוב ל-35 אלף תלמידי ישיבות שלא ייצא מהם שום דבר - לא רב גדול, לא משגיח כשרות ולא גאון הדור. אפילו להתחיל מזה ההנהגה החרדית לא מסוגלת".

הוא הדגיש כי הדרישה של מפלגתו היא עקרונית: "חוק גיוס אחד לעם אחד, בלי קומבינות פוליטיות". סובה הוסיף כי החוק צריך לכלול את כל אזרחי המדינה - יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים ועולים - ולחייב את כולם להתייצב לצו הראשון, בין אם לשירות צבאי ובין אם לשירות אזרחי".

בעניין המצב הפוליטי, סובה ציין כי הכנסת נכנסה לשנה האחרונה של כהונת הממשלה. "בוודאי שאנחנו רוצים להפיל את הממשלה, כי היא רעה למדינת ישראל ולחברה הישראלית", אמר.

לדבריו, חוק הגיוס הוא הנושא היחיד שיכול להפיל את הממשלה הנוכחית, ומפלגתו שואפת להקים "ממשלה ציונית" בראשות יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן.

סובה סיכם כי מפלגתו תדרוש את חוק הגיוס כחוק הראשון שיחוקק בקואליציה הבאה שתרכיב. "רוב העם רוצה את חוק הגיוס, כמו שרוב העם רוצה את סיום המלחמה והחזרת החטופים", ציין.