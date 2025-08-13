תגמול מצויינות, תנאים מדידים והחזרת סדרת הטוב מ-5. ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל, בראשות יו"ר ליגת העל בכדורסל, ארי שטינברג, החליטה על הארכת סדרות חצי גמר וגמר הפלייאוף בליגה לשיטה של הטובה מ-5 משחקים החל מהעונה הקרובה.

בכך למעשה מחזירה הנהלת ליגת ווינר סל את שיטת המשחקים וההכרעה כפי שהייתה עד עונת 2004/05, אז הוכרע גורל האליפות בסדרה שכזו, אז גברה מכבי תל אביב על היריבה העירונית הפועל שלוש פעמים ברציפות בדרך לאליפות ה-45 בתולדותיה.

בנוסף, החליטה ועדת הדח"צים, שהוסמכה על ידי דירקטוריון הליגה, שכל יתר שיטת המשחקים תישאר בעינה: העונה הרגילה תימנה 26 מחזורים ולאחר מכן מקומות 1-6 יעפילו ישירות לרבע גמר הפלייאוף. מקומות 7-10 יאבקו על שני הכרטיסים הנותרים לסיבוב הראשון בפלייאוף בשני סיבובי פליי-אין ואילו ארבע המדורגות במקומות 11-14 יגררו איתן את התוצאות מכל העונה לבית התחתון, בו יערכו שישה מחזורים נוספים ובסיומם יוכרעו שתי היורדות לליגת המשנה.

עוד הוחלט כי מועד רישום הסגל למשחקי העונה הרגילה והפלייאוף יהיה ב-10:00 בבוקר ביום המשחק, כאשר בסדרות רבע הגמר יותר חילוף בודד של זר לאורך הסדרה ואילו בשלבים המתקדמים יותר לא תהיה הגבלה על חילוף הזרים ואילו בגביע ווינר סל, טורניר קדם העונה, ניתן יהיה לרשום שישה זרים, בכפוף לאישור ארגון השחקנים.

גם לגבי העברת שחקנים, החליטה הוועדה המיוחדת כי מועד העברות השחקנים בתוך ליגת ווינר סל יוגבל עד לתאריך האחד במרץ. לאחר תאריך זה ועד ה-15 באפריל, ניתן יהיה לבצע העברות רק לשחקנים שלא הופיעו בליגת ווינר סל באותה עונה ואילו כל קבוצה תוכל לרשום עד 10 זרים לאורך העונה כולה, כאשר בכל משחק היא תהיה חייבת לרשום בטופס המשחק מינימום של ארבעה ומקסימום של חמישה.

בתוך כך, כפועל יוצא של שינוי השיטה וכתוצאה מגידול בהכנסות הליגה, חלק מהכנסת הקבוצות מהליגה תהיה מורכבת בעמידה בתנאים אמפיריים המעודדים מצוינות והשמת דגש על האוהדים.

ארי שטינברג, יושב ראש ליגת ווינר סל אמר על ההחלטות כי "ליגת ווינר סל פועלת עבור האוהדים. הם זכות הקיום שלנו והסיבה שאנחנו שואפים כל הזמן להשתפר. ההחלטות שהתקבלו, הכוללות את ההחלטה להחזיר את סדרות חצי הגמר והגמר לשיטת הטובה מ-5, הן חלק מהמאמץ הזה, והן יעניקו לקהל חוויה עשירה, מותחת ומלאה יותר, בדיוק כפי שמגיע לו".