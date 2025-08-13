14 שחקנים ישראליים יעשו את דרכם ביום שישי הקרוב אל מונטנגרו, שם יקיימו את משחק ההכנה האחרון שלהם לקראת פתיחת אליפות אירופה בכדורסל, יורובאסקט 2025.

אחרי מחנה אימונים שכלל ניצחון על נבחרת יוון החזקה, פרסם היום (רביעי) מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, אריאל בית הלחמי, את סגל השחקנים הסופי שיעמוד לרשותו באליפות אירופה היוקרתית שתתקיים בסוף החודש בפולין.

מי שנכלל בסגל הנבחרת על אף שלא שיחק דקה במחנה האימונים הוא כוכבה של הפועל ת"א והרכז המוביל של הנבחרת, ים מדר שסוחב פציעה אך מסרב להרים ידיים ומעוניין לקחת חלק ולייצג את ישראל במדים הלאומיים כשאמש ערך אימון מלא לראשונה מזה זמן רב.

אל מדר יצטרפו גם כוכב ה-NBA דני אבדיה, המתאזרח מירושלים אקדין קרינגטון וצמד הרכזים הצעירים רועי הובר ואיתן בורג שנכנס לסגל הסופי.

מי שנופו מהסגל אלו שחקנה החדש של מכבי ת"א ומי שנחשב לשחקן העולה בליגת העל, גור לביא ושחקנה בעונה האחרונה של הפועל ת"א, נועם יעקב.

רשימת 14 השחקנים המלאה: בר טימור, ים מדר, רועי הובר, קאדין קרינגטון, איתן בורג, גיא פלטין, יובל זוסמן, דני אבדיה, רפי מנקו, תומר גינת, נמרוד לוי, איתי שגב, רומן סורקין, עידן זלמנסון.