העיתונאי שאול אמסטרדמסקי, פרשן כלכלי בכיר בתאגיד השידור, לעג אמש (שלישי) במהלך שידור לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

אמסטרדמסקי אמר בשידור בהתייחסות לעימות בין שר הביטחון לרמטכ"ל אייל זמיר: "בובת הביטחון, כלומר שר הביטחון ישראל כ"ץ שוב יוצא נגד הרמטכ"ל".

חברתו להגשה לא הביעה הסתייגות מהאמירה, ואף אמרה בתגובה: "אהבתי את הכינוי".

האמירה עוררה סערה ברשתות החברתיות. מנכ''ל פורום קהלת, מאיר רובין, כתב: "אפס כבוד לנבחרי ציבור, אפס כבוד לצופים, אפס כבוד למשלמי המיסים וכל זה בשביל מה? בדיחה עם החבר'ה? למה לעזאזל כתב כלכלי לענייני אוכל מחלק על חשבוננו ציונים לשר הביטחון?"