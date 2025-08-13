הישיבה בוועדת החוץ והביטחון שהייתה אמורה להתקיים היום (רביעי) לאישור הארכת צווי 8 למילואימניקים בוטלה, לאחר שבקואליציה לא השיגו רוב.

שניים מחברי הקואליציה בוועדה - יו"ר הוועדה לשעבר יולי אדלשטיין (הליכוד) וח"כ מישל בוסקילה (הימין הממלכתי) - לא הגיעו לדיון.

הדיון וההצבעה צפויים להידחות, כאשר צו הממשלה להארכת הצווים, שניתן ב-1 באוגוסט, עומד בתוקפו עד 25 בחודש.

בתקופה זו אמור להיקבע מועד חדש לדיון בבקשת הממשלה, לצד השלמת סקירה מודיעינית, לאחר שהישיבה הקודמת לא מיצתה את כלל הנושאים שעלו. אם הוועדה לא תאשר את הצווים עד יום שני בעוד שבועיים - הם יבוטלו.

ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד אמר לאחר ביטול הישיבה: "מנענו כעת בוועדת חוץ וביטחון את הרחבת הנטל על משרתי המילואים, בכך שבלמנו את ההצעה להארכת צווי 8 למילואימניקים. לקואליציה שוב אין רוב. בישראל יש ממשלת מיעוט לא מתפקדת ולא לגיטימית".