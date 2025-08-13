עשרות מחבלים יידו אבנים לעבר חייל צה"ל שלא היה בתפקיד ואזרח ישראלי במהלך עבודות הנדסיות אזרחיות סמוך לכפר דומא שבמרחב חטיבת שומרון.

החייל ירה תחילה לאוויר, אך משהמשיכו המחבלים ביידוי האבנים - ירה להסרת איום. זוהו פגיעות בקרב המחבלים. בהמשך ניסו המחבלים לחטוף לחייל את נשקו.

בתיעוד מהאירוע נראים עשרות מחבלים עומדים קרוב לחייל ואחד מהם מתקרב ומיידה אבן בעוצמה לעברו. באותה שניה החייל מכוון את נשקו ומבצע ירי לעבר המחבל.

כוחות נוספים של צה"ל הוזעקו לנקודה והאירוע הסתיים. כתוצאה מיידוי האבנים, החייל והאזרח נפצעו באורח קל וקיבלו טיפול רפואי במקום.

התקיפה כוונה לעבר יהודים ששהו בחווה חדשה שהוקמה לאחרונה במרחב. שני הפצועים פונו במצב קל לבית החולים בילינסון.

במועצה האזורית מטה בנימין הגיבו: "בשעות הצהרים עשרות פורעים ערבים מהכפר דומא תקפו ופצעו חיילים ומתיישבים. כדי להדוף את הפורעים ולהציל חיים בוצע ירי לעברם. התקיפה החמורה בצהרים היא חלק משורת תקיפות יזומות ומתוכננות ע"י הנהגת הרשות הפלסטינית, פעילי חמאס וחלקם אף בדחיפה ובעידוד של פעילי ארגוני שמאל קיצוני.

אנו מברכים את חיילי צה"ל וכן את המתיישבים שמתמודדים מול אותם פורעים, וקוראים לרשויות לשים סוף לטרור השיטתי של תקיפת המתיישבים והחיילים בנקודות ההתיישבות ובשטחים הפתוחים. יש לעצור עוד היום את הפורעים", לשון תגובת המועצה.