אלוף-משנה מתן פלדמן נכנס לתפקיד מפקד החטיבה המרחבית "מנשה" במקומו של אלוף-משנה איוב כיוף, אשר שירת בתפקיד בשנתיים האחרונות. כיוף ייכנס בקרוב לתפקידו החדש כראש מחלקת מבצעים באגף המבצעים.

מעמד החילופים נערך אמש (שלישי) בלב מחנה ג'נין, במעמד מפקדי הגזרה, כסמל להעברת האחריות והמשימה המבצעית הנמשכת בכל עת.

הטקס הרשמי התקיים היום בהובלת מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף יקי דולף. במעמד נכחו מפקדים, חיילים, בני משפחות ומוזמנים נוספים.

פלדמן שימש כראש לשכתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. הוא בוגר הישיבה הגבוהה בעלי, מתגורר באריאל ואב לחמישה. הוא שירת באגוז ויצא לקורס קצינים. בשנת 2020 הוא קודם על ידי הרמטכ"ל דאז אביב כוכבי לתפקיד מפקד סיירת גולני. במסגרת תפקידו במפקד הסיירת הוא פעל בגזרת צפון השומרון, פעילות עליה קיבלה הסיירת את צל"ש הרמטכ"ל מכוכבי.

מפקד חדש לחטיבת "מנשה" צילום: דובר צה"ל

תת-אלוף יקי דולף אמר בטקס: "גזרת מנשה הפכה בשנתיים האחרונות לחזית בתוך חזית. גזרה שיש בה לחימה בתוך שטח בנוי, גזרה שבה השגנו חופש פעולה גם במחנה שהיה במשך שנים שטח מתוחם, סגור ועוין. זה סיפור של יוזמה מבצעית, של שינוי תפיסה, של תחבולה ולחימה עיקשת. אבל יותר מכל הסיפורים של המקום הזה, זה סיפור של הנהגה. כי אפשר לדבר על מאות מבצעים חטיבתיים, על עצורים, על תפיסת מבוקשים ואמל"ח, על קצב פעולה כמעט בלתי פוסק, אבל אי אפשר לעשות את כל אלו, בלי ראש חץ ממוקד, חזק, שמוביל אחריו את האנשים קדימה. מחנה ג'נין לא מהווה את אותה סכנה שייצג בעבר".

‎כיוף אמר: "מחנה הפליטים ג'נין בידינו. לפני שנתיים קיבלתי משימה שחייתי תחתיה עד רגע החלפה זה, צמד מילים, קל להבנה, לכאורה, 'הגן בגזרתך', זהו, צמד מילים שמקפל בתוכו את כל מה שעשינו בשנתיים האחרונות. למפקד החטיבה הבא היקר, חבר ואיש מקצוע, פעם שנייה שאנחנו מעבירים מקל ואין תחושה טובה מזו, ראיתי את ערכיך בפעם הקודמת שהתחלפנו בסיירת גולני ואין לי כל ספק שאתה האיש הנכון בזמן הנכון. היום אני מסיים את תפקידי בתחושת זכייה, זכיתי לעבוד כל כך קשה עד שכבר באמת רציתי להפסיק אבל המשכתי, זכיתי באתגרים כל כך מורכבים עד כשכמעט וויתרתי ואז המשכתי, זכיתי בהתגברות, זכיתי להגיע לקצה ולהמשיך, זכיתי כי השפעתי והשתפרתי".

‎פלדמן אמר: "אני מקבל היום את הפיקוד על חטיבת מנשה בחרדת קודש, בעוז ובחדווה להמשך הבאת הניצחון ולעמוד בכל משימה. במעמד זה מתחברים אנו אל העשייה שחלפה ומישרים מבט לפנים, כולנו יחד וכל יחיד, מבקשים להשפיע ולבנות, דרך ההווה והעבר את העתיד. החתירה לניצחון ועמידה בכל משימה, המצוינות, הדייקנות, התחבולה והנועזות, הלכידות המחזקת את הרוח, אלו הם אבני היסוד של עמוד התווך בבניינה המפואר של החטיבה".

"לפני שנים לא רבות פיקדתי כאן במחנה ג'נין על מבצעים רבים כמפקד סיירת גולני. אז כל כניסה וכל פעולה לוותה באש רבה ובמורכבות גדולה. היום אנחנו עומדים פה, בין אותן סמטאות ועדים למציאות שונה, צמד המילים - חופש פעולה. אתם וקודמכם, בפעילות מאומצת ונחושה הבאתם לשינוי בגזרה ובזירה כולה. נזכור את אחינו ואחיותנו האהובים שלחמו פה מתוך שליחות ואהבה לארצנו היקרה, אך נפלו בגבורה להשגת הניצחון ועמידה במשימה".