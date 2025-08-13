ארגון השמאל הקיצוני "שלום עכשיו" חשף כי הממשלה מקדמת מהלך נרחב להרחבת הבנייה ביהודה ושומרון, במסגרתו פרסם משרד השיכון שישה מכרזים לבניית 4,030 יחידות דיור חדשות באריאל ובמעלה אדומים.

לפי הפרסום, 730 יחידות דיור מיועדות לבניית שכונה חדשה באריאל, שתוקם במרחק של כשני קילומטרים מהעיר ותהווה בפועל התנחלות חדשה. מכרזים אלה מצטרפים למכרזים נוספים ל-731 יחידות דיור שפורסמו כבר ב-2021 אך טרם נכנסו לתוקף.

בשלום עכשיו מוסיפים כי 3,300 יחידות דיור נוספות כלולות בתכניות שאושרו לאחרונה במעלה אדומים.

בארגון מציינים כי לקראת הדיון בתכנית E1 בשבוע שעבר פנו למועצת התכנון בדרישה לבטל את הדיון, בין היתר בשל אישור הבנייה החדשה במעלה אדומים, אולם הדיון התקיים כמתוכנן.

הארגון זעם: "ממשלת נתניהו מנצלת כל דקה כדי להעמיק את סיפוח הגדה המערבית ולמנוע אפשרות של שלום של שתי מדינות לשני עמים. כיום לכולם ברור שהפתרון היחיד לסכסוך והדרך היחידה לנצחון על החמאס הוא דרך הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. ממשלת ישראל גוזרת עלינו המשך של שפיכות הדמים, במקום לפעול להפסקתו".