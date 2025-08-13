שר ההסברה של תימן, מועמר אל־איריאני, האשים את המיליציה החות'ית השיעית, שהקימה שלטון עצמאי בצפון המדינה, בהשתלטות על כ־103 מיליארד דולר מאז ההפיכה נגד הממשלה החוקית.

לדבריו, הכספים שנגזלו משמשים למימון המלחמה, לרבות תקיפות על קווי שיט בינלאומיים בים האדום, במקום להשקיע בשיפור השירותים הציבוריים או בתשלום משכורות לעובדי המדינה - בזמן שהציבור התימני מתמודד עם משבר כלכלי חריף.

אל־איריאני הדגיש כי קיומה של כלכלה מקבילה בידי החות'ים מאפשרת להם להאריך את הסכסוך, לפגוע ביציבות האזורית ולהסלים פעילות טרור, כולל פגיעה בקווי שיט אסטרטגיים. הוא ציין כי הפעילות הכלכלית הבלתי חוקית הובילה לעלייה חדה בעוני, קריסת כושר הקנייה, ייקור מזון ותרופות, הידרדרות בשירותים בסיסיים ולהחרפת המשבר ההומניטרי - מהחמורים בעולם.

עוד הוסיף השר, כי הכלכלה המקבילה מהווה חלק מתוכנית ההתפשטות האיראנית, שמטרתה שליטה במעברי מים אסטרטגיים ואיום על ביטחון האזור והעולם.

אל־איריאני קרא לקהילה הבינלאומית ולארגונים הנאבקים במימון טרור לנקוט צעדים מעשיים לייבוש מקורות המימון של המיליציה, ולהטיל סנקציות על המעורבים בגניבת משאבים והלבנת הון.