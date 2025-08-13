כשאלעד הדר נטש את ספסל הלימודים בגיל 16, הוריו לא האמינו למראה עיניהם. התלמיד המבטיח החליט באמצע כיתה יא' שבית הספר פשוט לא בשבילו, ושהעולם האמיתי - עולם העסקים - מחכה לו בחוץ.

למורת רוחם הקשה של ההורים, הנער הצעיר החל לממש את חלומותיו מחדרו הקטן בבית הוריו, שם הקים חברת שליחויות בה שימש כמנהל, מזכיר טלפוני ושליח בעצמו.

היום, כמעט שלושה עשורים מאוחר יותר, אלעד הדר הוא הגורו הבלתי מעורער של הייעוץ העסקי בישראל. הוא המייסד והבעלים של קבוצת סאקסס ייעוץ עסקי (Success) שהוקמה בשנת 2006 והפכה לחברת הייעוץ העסקי הגדולה במדינה. עם 25-30 מיליון צפיות בחודש, סניף דגל מרכזי בישראל, מכללה ו-15 סניפים נוספים ברחבי העולם, הדר בנה אימפריית ייעוץ שליוותה עשרות אלפי בעלי עסקים קטנים וגדולים כאחד. בעולם הייעוץ העסקי הישראלי, שמו של הדר הפך למותג איכות שמבטיח תוצאות.

מדוגמן באיטליה לגורו בישראל

הדרך לפסגה לא הייתה פשוטה, לאחר שהקים את חברת השליחויות בגיל צעיר, הזמינה אותו ציידת דוגמנים לאודישן, ומשם התגלגל לצילומי בוק ועבודות דוגמנות קטנות בישראל. "זה עזר לי להתפרנס במקביל לחברת השליחויות", נזכר הדר. כשנציגי סוכנות דוגמנים בינלאומית מאיטליה הציעו לו לטוס על חשבונם לאירופה עם הבטחות לדירה ותגמול כספי רחב, החלטתו הייתה ברורה.

שנתיים של נדידה מאודישן לאודישן ומצילומים לאירועים לימדו אותו שהדוגמנות אינה חלום חייו. "מצאתי שהתעסוקה הזו פשוט לא בשבילי", הוא אומר בכנות. כשחזר לישראל התמקד שוב בעסק שפתח בגיל 17, שבינתיים התרחב מחמישה לקוחות לעשרים לקוחות.

העסק המשיך לגדול, ולאחר מעבר זמני לקריית אונו למשך שנתיים, שכר הדר משרד קטנטן בתל אביב עם עובד נוסף ומזכירה. חברת השליחויות התרחבה והחלה לספק שירותים משפטיים לעורכי דין. "עבדתי ימים כלילות כדי להתפרנס ומילאתי כל פונקציה אפשרית בעסק", הוא נזכר.

הרגע ששינה את הכל

הרגע המפנה הגיע באופן בלתי צפוי. באחת ממודעות הפרסום שהגיעה אליו בפקס למשרד הייתה תמונה גדולה של חמור, יחד עם הכותרת "למה לעבוד כמו חמור?". התמונה והכותרת תפסו את תשומת לבו של הדר והוא החליט לבדוק במה מדובר. לאחר שיחה טלפונית ופגישה, החליט לקנות שירות של ייעוץ עסקי מהחברה המפרסמת.

"לאחר מספר חודשים בהם קיבלתי ייעוץ לעסק שלי, החלטתי ללמוד בעצמי את רזי הייעוץ העסקי כדי לעזור לעצמי בעסק", הוא מסביר. "חשבתי שכך אוכל לחסוך את התשלום עבור היועץ". המהלך הוכיח את עצמו יותר ממה שהוא תיאר לעצמו. העסק שהלך והתרחב וכלל צוות של עובדים ושליחים רבים בכל הארץ, קיבל תנופה חדשה כשהדר יישם את מה שלמד והפך להיות ספק של גופים כגון בנק לאומי, בנק פועלים, חברות ביטוח, מנהל מקרקעי ישראל ועמידר.

המעבר של אלעד הדר מתלמיד ליועץ

לאחר שנתיים של לימודים אינטנסיביים מדי ערב ומבחני מעבר קפדניים, הוסמך הדר ליועץ עסקי. העסק שלו פרח ושגשג עד שכעבור עשור החליט למכור אותו בשיא פעילותו ולעבור ישר לחלום הבא שלו. בצעד יצירתי אופייני לו, הציע הדר את העסק לשליח ותיק ואמין שעבד אצלו, שלא היה לו כסף לקנייה. הפתרון היה מתוחכם: העובד שילם סכום רצינות ולקח את העסק בליווי של הדר באחוזים לשנתיים הקרובות.

"העסקה השתלמה לשנינו בצורה מדהימה", הוא מסביר. "קיבלתי סכום גדול משהייתי מקבל אם הייתי מוכר בדרך הרגילה, והשליח קיבל עסק שמעולם לא יכול היה להרשות לעצמו לקנות. אבל חשוב מכך - התפניתי לפתוח את החלום שלי: חברה לייעוץ עסקי ולעזור לבעלי עסקים לצאת ממצבים דומים".

המתודולוגיה שהפכה לסטנדרט

עם הקמת "ייעוץ עסקי Success" בשנת 2006, החל הדר לפתח מתודולוגיות ייחודיות שהפכו לסטנדרט בתחום הייעוץ העסקי הישראלי ועיצבו את הדרך שבה יועצים עסקיים רבים עובדים היום. כגורו בתחום, הדר פיתח גישות חדשניות שמבוססות על ניסיון מעשי ותוצאות מדידות.

"אחד מהנושאים המרכזיים שאנחנו מלמדים את הלקוחות שלנו הוא איך לעבוד עם ששת מחזורי חיים של לקוח", הוא מסביר את אחת התיאוריות המובילות שלו. "כשאדם נתקל לראשונה בעסק שמוכר מוצר או מציע שירות מסוים הוא עובר מסע עד שהופך ללקוח משלם - קודם כל הוא לקוח פוטנציאלי, מתעניין, חדש, פעיל, ותיק ונוטש. כל אחד מהם צריך לקבל התייחסות שונה".

המתודולוגיה הייחודית של אלעד הדר, שנחשבת כיום לאחת מהגישות המתקדמות ביותר בתחום, מבוססת על גישה מערכתית שהוא פיתח לאורך שנים של עבודה עם אלפי לקוחות. "עסק שיודע להתנהל עם מחזורי החיים של הלקוח ולנהל מערכת סגורה, השיווק שלו יהיה יותר אפקטיבי ויצליח להפוך לידים (leads) חדשים וישנים ללקוחות", הוא מציין ומדגיש כיצד התיאוריה שלו מיושמת בפועל.

חברת הייעוץ העסקי של אלעד הדר מתרחבת לזירה הבינלאומית

כשחברת הייעוץ גדלה והתפתחה, החליט הדר להוביל מהפכה בתחום הייעוץ העסקי גם בזירה הבינלאומית ולפתח את הקונספט הייחודי שהקים בישראל גם בחו"ל. כמומחה מוכר בתחומו, השם שלו פתח דלתות ברחבי העולם. במשך חמש שנים טס מספר פעמים בחודש ליעדים שונים בעולם והחל להקים סניפים באירופה, ארצות הברית ואוסטרליה. היום פועלים 15 סניפים בעולם בנוסף לסניף הדגל בישראל, כשכולם מיישמים את המתודולוגיות הייחודיות שפיתח.

"שיטת העבודה שלנו עובדת בצורה שאנחנו עושים דברים עבור הלקוח ולא זורקים הוראות", הוא מסביר את הסוד להצלחה שהפך אותו לבר סמכא המוביל בתחום. "יש לי צוות של 50 עובדים, עם מנהלי צוותים שעובדים עם רשימות משימות (checklists) ופעולות מוצלחות שעובדות כבר 19 שנה. אנחנו מטפלים בכלכלה המשפחתית של בעל העסק, מגייסים לו עובדים, מנהלים קמפיינים גדולים ברשתות החברתיות ובעצם מהווים כתובת אחת(one stop shop) לכל עסק שפונה אלינו". הגישה הכוללנית הזו, שמשלבת ייעוץ אסטרטגי עם ביצוע מעשי, היא שהבדילה את הדר מיועצים אחרים והפכה אותו לאוטוריטה הבלתי מעורערת של התחום.

אלעד הדר - הגורו שכל ישראלי מכיר

היום, עם 25-30 מיליון צפיות בחודש ברשתות החברתיות, הדר הפך לא רק לשם דבר בישראל אלא לגורו האמיתי של הייעוץ העסקי. במדינה שבה כל ישראלי שני חולם להיות יזם, אלעד הדר הפך לכתובת הראשונה והאמינה ביותר לכל מי שמחפש ייעוץ עסקי איכותי. "כולם מתייעצים, כולם שואלים, אין אחד שלא מכיר ברחוב", הוא אומר בגאווה מרוסנת, ומציין כיצד השם שלו הפך לסינונים לאיכות ולמהימנות בתחום.

התואר שהוא זוכה לו לעיתים קרובות - "הכי הוגן, הכי אמין, עונה לכולם" - מעיד על הגישה האישית שלו ליחסי לקוחות ועל הסטנדרט הגבוה שהוא קובע לעצמו כגורו המוביל בתחום. בעידן שבו רבים מכנים עצמם "מומחים", הדר הוכיח שניסיון מעשי, תוצאות מדידות ומחויבות אמיתית ללקוחות הם שיוצרים גורו אמיתי.

מהתלמיד שנטש את בית הספר בגיל 16 ועד לאוטוריטת הייעוץ העסקי של ישראל, אלעד הדר הוכיח שלעיתים הדרך הלא שגרתית היא זו שמובילה לפסגות הגבוהות ביותר. כיום, כשהוא מסתכל אחורה על המסע, הוא יכול לחייך בסיפוק: החלום של הנער בן 16 התגשם, ועוד איך.