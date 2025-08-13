הלובי היהודי בקנדה מגנה את החלטת פסטיבל הסרטים הבינלאומי של טורונטו להסיר את הסרט הדוקומנטרי "הדרך שבינינו - החילוץ האולטימטיבי" מרשימת ההקרנות לשנה זו.

בהנהלת הפסטיבל נימקו את ההחלטה בכך שיוצרי הסרט לא הציגו הוכחות לכך שיש להם זכויות שימוש בצילומים שצולמו במצלמות גו-פרו על ידי מחבלי חמאס באותו יום. לטענת הפסטיבל, ללא האישורים הללו לא ניתן להקרין את הסרט במסגרת האירוע.

בתגובה, אמר הלובי היהודי בקנדה, כי "פסטיבל הסרטים הבינלאומי של טורונטו מאפשר לאספסוף של קיצונים, העושים שימוש בהפחדה ובאיומים לאלימות כדי להכתיב אלו סרטים קנדים יוכלו לצפות בפסטיבל".

"החלטה מבישה זו משגרת מסר ברור, לפיו הקהילה היהודית בטורונטו, אשר מילאה מזה שנים חלק אינטגרלי בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של טורונטו, אינה חשה עוד בטוחה או רצויה", נאמר בהודעה.

הלובי היהודי בקנדה כינה את ההחלטה "כתם" על פסטיבל הסרטים, וקרא למארגנים לחזור בהם מיד מההחלטה.