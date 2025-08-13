בפרס כץ נערכים לסגירת ההרשמה למועמדות לזכייה בפרס המוענק השנה בפעם ה-50. ההרשמה תיסגר בעוד כשבועיים, בד' באלול.

גם השנה יוענק הפרס לאישים ומוסדות שתרמו לשילוב ההלכה והמודרנה. עשרות פניות והמלצות כבר הוגשו לוועדת הפרס פרופסור מנחם בן ששון, הרב שלמה דייכובסקי והרב חיים סבתו. הפרס יוענק לאחר החגים בטקס שיתקיים בירושלים.

אשתקד, בגלל המלחמה הוענק הפרס ללא תהליך הגשת מועמדות למספר אישים בולטים במערכה. ביניהם, אלישע מידן ורייצ'ל גולדברג פולין, ישיבת ההסדר בשדרות בראשות הרב דוד פנדל, ארגון הלל העולמי, הרב יעקב רוז'ה שניהל ועסק במסירות בזיהוי החללים במכון שורה, שרון לאופר חברה בצוות ייחודי שהוקם לחלוק כבוד אחרון לחללות, ארי שפיץ לוחם מישיבת ההסדר בגולן שנחשב לאחד הפצועים הקשים ביותר של חרבות ברזל ועוד

פרס כץ מוענק משנת 1975 ומטרתו היא עידוד והוקרה של מפעלים ואישים העוסקים ביישום והטמעת ההלכה בחיים המודרניים ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים. מרדכי דוד (מרכוס) כץ ז"ל, היה ניצול שואה, איש ציוני נלהב נודע ורב פעלים בישראל ובעולם. יחד עם עדינה רעייתו הם הקדישו רבות מכוחם, הונם וזמנם, לחינוך היהודי במקסיקו, בישראל ובארה"ב.