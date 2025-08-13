תיעוד: הבניין הלא חוקי בכפר עקב על גדר הביטחון רגבים

על רקע הודעת השב"כ על מעצר חוליית המחבלים מכפר עקב, בתנועת רגבים דורשים להרוס בניין בלתי-חוקי, שגדר הביטחון משמשת כקיר החיצוני שלו.

בפנייה דחופה לשר הביטחון ישראל כ"ץ, לעיריית ירושלים ולרשות לאכיפה במקרקעין, טוענים בתנועה כי הבניין נבנה ממש על תוואי גדר הביטחון ודורשים לפתוח בחקירה פלילית נגד מבצעי העבודות ולהעמידם לדין.

על פי נתוני רגבים, בעשור האחרון נבנו בכפר עקב יותר מ-800 מבנים בלתי חוקיים, ונוספו כ-20 אלף יחידות דיור ללא כל פיקוח. עוד ציינו כי לאורך השנים יצאו מהשכונה פיגועי טרור רבים שבוצעו על ידי תושבים בעלי תעודת זהות ישראלית.

בינואר האחרון, במסגרת עסקת החטופים, שוחרר לשכונה המחבל זגייר אשרף, מבכירי חמאס שנידון לשישה מאסרי עולם. עם שחרורו התקיימה במקום תהלוכת הסתה בהשתתפות תושבים, שעוררה זעם רב בקרב הציבור בירושלים.

יהודה נועם, רכז ירושלים בתנועת רגבים, אמר כי "הבניין שנבנה על גדר הביטחון, שקירותיו החיצוניים הם החומה עצמה, שם ללעג את הביטחון של מדינת ישראל. קפיצה קלה מחלון החדר - והשב"חים עוברים לצד השני. הבריחה מאחורי הגדר, הובילה לחוסר אכיפה מוחלט של מה שנעשה מאחוריה, והביאה להשתוללות בנייה חסרת תקדים. הזנחה מצד רשויות המדינה צמחה לסכנה אסטרטגית, ביטחונית ומיידית, ואימוני הירי מגגות הבניינים האלה בדיוק הם כנראה תמרור האזהרה האחרון. פנינו לרשויות ונמשיך לעקוב ולהילחם למען הביטחון בבירת ישראל."