אם יש צמח אחד שכבש את מדפי חנויות הטבע והפך לכוכב בתחום תוספי התזונה, זהו ללא ספק המורינגה. מדובר בעץ ירוק ועדין למראה, אך עוצמתי ומרוכז בערכים תזונתיים באופן כמעט יוצא דופן.

אותו מרכיב על-טבעי מהודו ואפריקה מציע מגוון רחב של יתרונות בריאותיים, החל מחיזוק ממערכת החיסון ועד איזון הסוכר ומגיע כיום לצרכן במגוון צורות, מאבקה קלאסית ועד טבליות או חליטות צמחים.

מכיוון שבחיי השגרה הלחוצים והתובעניים שמרבית האוכלוסייה מתמודדת איתם כיום, כמעט כל אדם מחפש את הדרך הטובה והיעילה ביותר לשמור על גופו בריא וחזק, אין ספק כי תוספי תזונה הם דבר חשוב ביותר לשילוב בתזונה היומיומית השגרתית, כאשר כדאי מאוד לבחון את תוספי התזונה המוצעים כיום ולבחור את הטובים שבהם.

במאמר הבא תקבלו את כל המידע על מורינגה ולמה אסור לכם לוותר עליו אם אתם מעוניינים להעניק לעצמכם מגוון רחב של יתרונות בריאותיים חיוניים לחיים טובים יותר.

מה יש במורינגה שהופך אותה לכה יעילה?

מורינגה נחשבת לאחד הצמחים המזינים ביותר בטבע ומכונה לא אחת "עץ הפלאים". העלים שלה מכילים ריכוז גבוה של ויטמין A, ויטמין C, סידן, אשלגן, ברזל, חומצות אמינו חיוניות ונוגדי חמצון רבי עוצמה.

היא תומכת במערכת החיסון, מסייעת בניקוי רעלים, תורמת לאיזון הורמונלי ומשפרת את תפקוד מערכת העיכול. מחקרים ראשוניים אף מצביעים על כך שהצמח תורם להפחתת רמות הסוכר בדם, שיפור פרופיל השומנים (כולסטרול וטריגליצרידים) ואפילו להורדת לחץ דם.

מדובר ללא ספק על נתונים שיכולים להיות משמעותיים במיוחד עבור אנשים אשר מתמודדים עם סוכרת, יתר לחץ דם או תסמונת מטבולית מכל סוג, אך כמובן שמדובר על תוסף שכל אדם מן השורה יכול להפיק ממנו את מלוא היתרונות עבור בריאות וחיזוק גופו, גם אם איננו סובל בפועל ממחלה כלשהי.

מורינגה בשירות הבריאות הטבעית

מה שמייחד את המורינגה הוא הגיוון שבה ניתן לצרוך אותה, כאשר כיום ניתן לצרוך אותה כחליטה, כתוסף מזון בטבליות או כאבקה ירוקה עשירה שמתמזגת בקלות עם שייקים, יוגורט או דייסות. עבור רבים, היא מהווה תוספת טבעית יומית לצד תפריט בריא ופעילות גופנית, כחלק מאורח חיים בריא.

כל אדם יכול לבחור את הדרך הנוחה לו לצרוך את התוסף, כאשר אם לא ניסיתם אותו בעבר, חשוב שתדעו שמדובר בצמח עוצמתי מומלץ להתחיל במינון נמוך, במיוחד עבור מי שלא רגילים לצריכת סופר-פודס. במידת הצורך, כדאי להתייעץ עם רופא או נטורופת, במיוחד אם מדובר בשימוש של הצמח עבור נשים הרות, מיניקות, או מטופלים בתרופות כרוניות.

מורינגה- לא טרנד, אלא שגרה חכמה ובריאה

אמנם המורינגה זוכה לחשיפה שהולכת וגדלה בשנים האחרונות, אך השימוש בה מתועד מזה מאות שנים ברפואה המסורתית של הודו, סין ואפריקה. כיום, כשאנשים רבים מחפשים תחליפים טבעיים לתוספי תזונה סינתטיים, היא מציעה פתרון טבעי, נגיש, ובעיקר רב-שימושי.

יותר ויותר אנשים מדווחים על תחושת חיוניות, ריכוז גבוה יותר, שיפור בשינה והקלה על נפיחות, אחרי תקופה של שימוש יומיומי במורינגה. גם בעולם הספורט, היא נחשבת למרכיב מועדף בשל תכולת החלבון והברזל שבה וניתן למצוא לא מעט ספורטאים אשר צורכים אותה.

אין ספק שמורינגה היא הרבה מעבר לטרנד, מדובר בצמח שעשוי לשנות את הדרך בה אנחנו תומכים בגוף שלנו, מבפנים. לא מדובר בפתרון קסם, אלא בכלי עוצמתי נוסף בארסנל הבריאותי של כל מי שמבקש לקחת אחריות על חייו.

בשוק העמוס כיום בתוספי תזונה מכל סוג, אין ספק שחשוב ביותר לבחור את התוספים שיעשו לגוף רק טוב. בחירה במורינגה היא בחירה נכונה עבור שוחרי הבריאות הנפשית והגופנית.