שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, הודיע כי היום (רביעי) נשבר שיא צריכת החשמל היומית בישראל בכל הזמנים, שהגיע ליותר מ־17,200 מגהוואט.

השיא נשבר על רקע גל החום החריג בפעם הרביעית ברציפות מתחילת השבוע. ביום ראשון נמדדו 15,806 מגהוואט, ביום שני - 15,970 ואתמול - 16,970 מגהוואט. השיא הקודם, שנקבע באוגוסט 2023, עמד על 15,694 מגה-ואט.

הטמפרטורות הגבוהות הביאו לשבירת שיאי טמפרטורה לחודש אוגוסט: בירושלים נמדדו אמש 40.6 מעלות, בחרשים - 40.3 מעלות, במצפה רמון - 41 מעלות, באילון - 41.8, בכפר בלום - 41.6, בצפת - 40.7, במעלה אדומים - 43.5, באיילת השחר - 46.5, ובאילת - 48.3 מעלות.

החום הקיצוני גרם גם לפגיעות בשל מכות חום. גבר כבן 70 התמוטט אחר הצהריים בגינה ציבורית בלוד עקב מכת חום, ופונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים אסף הרופא-שמיר.

גל החום גרם גם למספר שריפות, בהן שריפה גדולה באשתאול, סמוך לבית שמש, שהתחדשה היום וגרמה לחסימת כביש 44 לשני הכיוונים, בין אשתאול לתרום. ארבעה מטוסי כיבוי וצוותי שטח פעלו במקום, והושגה שליטה על האש.

רכבת ישראל הודיעה על עיכובים בתנועת הרכבות בעקבות הגבלת מהירות בכלל הקווים ל-80 קמ"ש, בשל התרחבות פסי המתכת בחום הכבד - נוהל שגרתי המופעל בימים חמים במיוחד.

בשירות המטאורולוגי מעריכים כי מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, אך החום הכבד יימשך. בסוף השבוע צפוי עומס החום לפחות, וביום ראשון תחזור הטמפרטורה להיות רגילה לעונה.