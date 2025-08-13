כתב חדשות 12, גיא פלג, שלח היום (רביעי) מכתב התרעה לפני הגשת תביעת דיבה למגיש הטלוויזיה והרדיו ינון מגל.

פלג דורש ממגל פיצוי כספי בסך 50 אלף שקלים ופרסום התנצלות והבהרה פומבית, בעקבות התבטאות של מגל בתוכנית הפטריוטים לפיה "גיא פלג? אני חושב שהוא בכלל לא עשה צבא, השתחרר אחרי יומיים".

"חומרת הדברים של ינון מגל מתעצמת נוכח העובדה כי נאמרו בעת מלחמה, כאשר לוחמי צה"ל נדרשים - כל אחד - להגן על המולדת, בשעה שמתקיים דיון ציבורי נוקב בשאלת ההשתמטות מצה"ל. דבריו מצטרפים למסע מתמשך שמוביל מגל נגד פלג, שמטרתו להציגו כלא פטריוט ואף לחשוד בעבירות ביטחון - מסע שבעטיו נתבע מגל בעבר, לאחר שפרסם כי פלג נעצר במתקן חקירות של השב"כ", נכתב במכתב ההתרעה.

זו אינה הפעם הראשונה שפלג ומגל מתעמתים. בשנה שעברה הגישו פלג וחדשות 12 תביעת דיבה נגד מגל לאחר שטען כי פלג נעצר בידי שב"כ ונחקר במתקן חקירות בפרשה שהוטל עליה צו איסור פרסום. בתביעה זו דרשו התובעים פרסום תיקון והכחשה ופיצוי בסך מיליון שקלים.