הרמטכ"ל בסיור בלבנון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור שטח בדרום לבנון יחד עם מפקד אוגדה 91, תת־אלוף יובל גז, מפקד חטיבה 769, אלוף־משנה י', ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור שוחח הרמטכ"ל עם המפקדים והלוחמים בסדיר ובמילואים בגזרה, והדגיש את חשיבות המשימה שהם מבצעים. לדבריו, בזכות פעולתם נשמר ההישג המבצעי המאפשר להמשיך ולהבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון.

הרמטכ"ל, אמר במהלך השיחה "הסיבה שאנחנו כאן היום היא כי שינינו את המציאות הביטחונית בגזרה הצפונית. ההישגים חסרי תקדים - מאז הפסקת האש, מעל 240 מחבלים שחוסלו וכ־600 תקיפות מהאוויר. היום אנחנו משמרים את הישגינו כדי להגן על יישובי הצפון - זה בזכותכם. אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה משמעותית, המשימה המרכזית של כולנו היא לשמור על ביטחון המדינה, ביטחון האזרחים והגנת יישובי הצפון.

בבוקר אישרנו תוכניות לכיבוש עזה ועכשיו אנחנו בלבנון. במקביל אנחנו פועלים בסוריה, בתימן, ביהודה ושומרון ועוקבים אחר הנעשה באיראן. אנחנו נמצאים במלחמה רב־זירתית, מתאימים תפיסות לאיומים. אנחנו בכל הזירות - יוצאים להתקפות, הכל ביוזמה שלנו. אנחנו בחזית, אנחנו התקפיים ומסכלים איומים כל הזמן. אנחנו מבצעים זאת בכל הזירות - אנחנו מזהים איום ומחסלים אותו. הגישה התקפית והיוזמה שלנו במרכז", דברי זמיר.

תנצלו את התקופה הזאת לעמוד במשימה לצד שמירה ושיפור הרוח והכשירות של היחידה. נכונים לנו אתגרים רבים נוספים לפנינו.

התפקיד שלנו הוא לעצב את הביטחון הלאומי שלנו כפי שאנחנו רואים לנכון. לא נחזור לאחור. אנחנו פועלים על פי תפיסה אסטרטגית חדשה - לא נאפשר לאיומים לצמוח. אנחנו נפעל לחיזוק הכשירות המבצעית של הלוחמים ובניית יכולתם לבצע את המשימות.

בשם התושבים שחיים פה בגזרה, בשם צה"ל - אני סומך עליכם, על העירנות שלכם ועל הדריכות שלכם".