ממשלת ליטא הודיעה על השקת פרויקט חדש, במסגרתו יוכשרו אלפי ילדים לבניית והפעלת רחפנים, כהכנה לעימות צבאי עתידי מול רוסיה.

מאז פרוץ המלחמה באוקראינה נמצאת ליטא בכוננות גבוהה, מחשש לפלישה אפשרית של רוסיה לשטחה.

ביוזמה משותפת של משרדי ההגנה והחינוך, הודיעה ממשלת ליטא ביום שלישי כי היא מתכוונת לערוך הכשרות עבור 22,000 אזרחים, בהם ילדים החל מגיל 8 בלבד, על מנת שירכשו מיומנויות בבניית והפעלת רחפנים "כחלק מניסיון להרחיב את הכשרת ההתנגדות האזרחית".

על פי התוכנית, ילדים בגילאי 8 עד 10 ילמדו לבנות ולהטיס רחפנים פשוטים, כאשר בקבוצות הגיל המבוגרות יותר כבר יעבדו על בניית והפעלת רחפנים מתקדמים בניסיון להתמודד מול עימות אפשרי מול רוסיה בעתיד.

הממשלה הליטאית מתכוונת להוציא על הפרויקט החדש סכום של 3.3 מיליון אירו, שיכללו רכישת רכיבים להרכבת רחפנים, אימונים, מערכות בקרה ושליטה, אפליקציה לאימון על כלי טיס בלתי מאוישים ועוד.

שרת ההגנה הליטאית, דובילה שאקליינה, אמרה כי "אנו מתכננים כי 15,500 מבוגרים ועוד 7,000 ילדים ירכשו מיומנויות שליטה ברחפנים עד 2028. בספטמבר נפתח מרכזי בקרת רחפנים במספר ערים בליטא, ועד שנת 2028 נפתח שישה מרכזי אימון נוספים לרחפנים באזורים אחרים בליטא". תומאס גודליאוסקאס, סגן שר ההגנה הליטאי, סיפר על הפרוייקט שנועד להכשיר את הילדים בליטא לבניית צבא רחפנים לעימות מול רוסיה.

"המשתתפים הצעירים ביותר יעסקו בבנייה והטסה של רחפנים פשוטים, באמצעות משחקים וניסויים. תלמידי חטיבת ביניים ילמדו יסודות תכנות לצד הטסה ובנייה של רחפנים בתוך מבנה, בעוד שתלמידי תיכון יעצבו חלקי רחפן תלת-ממדיים ויבנו רחפנים מתקדמים".