שר החוץ הבריטי וסגן נשיא ארה"ב עברו יחד על החוק.

בשבוע שעבר אירח שר החוץ הבריטי לאמי את ג'יי די ואנס ומשפחתו בבית הארחה בעיר קנט. במסגרת הביקור יצאו השניים לדוג באגם סמוך לבית ההארחה. החוק הבריטי מחייב כל אדם מגיל 13 להחזיק ברישיון דיג על מנת לדוג דגי מים מתוקים, ושר החוץ הבריטי לא החזיק ברישיון כזה.

לאחר שכלי התקשורת פרסמו את העובדה כי לאמי עבר על החוק, הפנה שר החוץ הבריטי את המקרה לרשות לפיקוח על איכות הסביבה, על מנת שתחליט מהו העונש שיוטל עליו בגין העבירה. החוק הבריטי מטיל קנס של עד 2500 ליש"ט על דיג ללא רישיון.

דובר משרד החוץ בלונדון מסר כי "שר החוץ כתב לסוכנות איכות הסביבה בנושא פיקוח מנהלי, שמשמעותו שלא הושגו הרישיונות המתאימים לדיג באגם פרטי כחלק מפגישה דיפלומטית בבית ההארחה בקנט בשבוע שעבר. ברגע שנודע לשר על הטעות המנהלית, הוא רכש בהצלחה את רישיונות הדיג הרלוונטיים. הוא גם כתב לסוכנות איכות הסביבה והודיע להם על הטעות, הדגים כיצד היא תתוקן, והודה להם על עבודתם בהגנה על הדייג בבריטניה".

שני הפוליטיקאים הבכירים, אגב, קיימו מסיבת עיתונאים משותפת לאחר בילוי הדיג הלא חוקי המשותף שלהם, בה התלוצצו על הכישלון שלהם לדוג דגים באגם. "למרבה הצער, הכתם היחיד על הקשר המיוחד בינינו הוא שכל הילדים שלי תפסו דגים, אבל שר החוץ לאמי לא", אמר ואנס לעיתונאים.