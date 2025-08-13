מפקד פיקוד הצפון היוצא, האלוף אורי גורדין, נשא דברים הערב (רביעי) במעמד חילופי המפקדים והודה בכשלון הצבא בשבעה באוקטובר.

"בבוקר השבעה באוקטובר כשלנו כשלון צורב, כשלון שעוד ישאיר בנו צלקות שנים רבות. כצבא, לא עמדנו במחויבות הבסיסית, של הגנה על תושבי העוטף - תושבי ישראל, והתוצאות היו קשות, מאות רבות הרוגים, וחטופים - שמהם נותרו עדיין 50 בשבי חמאס - ושלמול המחויבות הבסיסית שבין מדינה לתושביה, מחויבים אנחנו לעשות כל שלאל ידינו להשיבם לחיק משפחותיהם, מי להחלמה, ומי לקבר ישראל", פתח גורדין.

הוא ציין כי "מתוך הכשלון והכאב הנורא, קם עם ישראל על רגליו, בעוצמת אנשיו - אזרחים וחיילים - ונלחם בגבורה. וכך, קמנו אנחנו, קם צה"ל, בהתאוששות מלאה ויצאנו להילחם ולהכריע את אויבנו בכלל הגזרות. כעת, הציווי שלנו הוא - שימור המצב הבטחוני הטוב בצפון וסיכולו של כל איום שמנסה להתגבש מצפון או ממזרח. המלחמה הקשה הזו חיזקה והידקה עוד יותר את השילוב והברית שבין הצבא, הכוח המגן, לבין תושביו והמחירים הקשים הפכו את הברית לברית דמים".

מפקד הפיקוד הנכנס, האלוף רפי מילוא, הוסיף "המציאות הביטחונית שברירית, אנחנו נדרשים להמשיך, לשמר ולהעמיק את הישגי המלחמה, לעצב מציאות ביטחונית בטוחה ומשופרת, לשמר את חופש הפעולה ולהשלים את חזרתם של כל תושבי הצפון לבתיהם בביטחון".

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר באירוע: "קולו של צה"ל נשמע ברמה וללא הפסקה. זהו מסר ברור שאנו מעבירים לעמנו ולהבדיל גם לאויבנו: צה"ל חזק, יוזם, תוקף ומשמיד איום כבר בשלבי התהוותם. זו מציאות חדשה שאנו מיישמים לא במילים אלא במעשים. פעולות צה"ל בכלל הגזרות ובגזרה הצפונית, יצרו מאזן כוחות מחודש ואפשרו לישראל להבטיח כיום מציאות ביטחונית יציבה ומתמשכת ויכולת להיערך נכון לאתגרי העתיד".