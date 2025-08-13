צה"ל פתח בחקירה ביטחונית בעקבות הדלפה לעיתונות של מסמך "חומת יריחו" הכולל את תוכנית הטרור של חמאס לטבח בשבעה באוקטובר, שנעשתה בימיה הראשוניים של המלחמה, כך פרסם הכתב אבישי גרינצייג ב-i24news.

על פי הדיווח, במסגרת החקירה, תושאלו עשרות גורמים באגף המודיעין (אמ"ן) במטרה לנסות ולהתחקות אחר מקור ההדלפה.

צה"ל והמשטרה העבירו את המסקנות הראשוניות שהתקבלו לפרקליטות.

כעת, המשנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן, ופרקליט המדינה, עמית איסמן, נדרשים להחליט האם לקיים חקירה פלילית באזהרה נגד חשודים פוטנציאליים.

עוד דווח שגורם הבקי בפרטי התיק העריך כי בשל העובדה שהחקירה נפתחה באיחור של קרוב לשנתיים, ובשל העובדה שכמות גדולה מאוד של אנשים נחשפה למסמך, ייתכן שהתיק ייסגר ללא נקיטת צעדים נוספים.