מפקד סיירת הדיח לוחם עוקץ לאחר שסירב לשלוח כלב לבדוק גופת מחבל שחוסל כשניסה לחדור למוצב - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות.

הלוחם מיחידת עוקץ דרש להשליך מטען לעבר הגופה במקום לשלוח את הכלב לבחון אותה מחשש לסכן את בעל החיים. מפקד הסיירת דרש לשלוח את הכלב בכל זאת, למקרה שעל המחבל יימצא חומר מודיעיני.

בעקבות הסירוב לשלוח את הכלב, החליט מפקד הסיירת להדיח מהכוח את הלוחם עם כלבו ולהוציא אותם מהרצועה. בסופו של דבר, הגופה נבדקה על ידי דחפור צבאי.

לוחמים בסיירת טענו שבעקבות ההדחה הם נדרשו להיכנס למבנים חשודים בעזה ללא כלב ותוך סיכון מוגבר לחייהם.