ביממה האחרונה נעשה ניסיון לתאם פגישה בין שר הביטחון, ישראל כ"ץ, לבין הרמטכ"ל, אייל זמיר, במטרה ליישב את המחלוקות ביניהם, כך דווח בכאן חדשות.

לפי הדיווח, ייתכן שהפגישה תתקיים עוד הערב או לכל המאוחר מחר (חמישי) לאחר דיון הערכת המצב השבועי בהשתתפות השניים בקריה בתל אביב.

המשבר בין השניים החריף לאחרונה סביב סוגיית השיבוצים בדרגת תת-אלוף בצה"ל. עוד לפני כן היתה מתיחות בין זמיר לדרג המדיני על רקע החלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה - החלטה שנעשתה בניגוד להמלצת צה"ל, שחשש מפגיעה בחיי החטופים.

בלשכת שר הביטחון ובלשכת הרמטכ"ל הביעו רצון לסיים את המשבר בהקדם, כדי לאפשר היערכות מבצעית לקראת התמרון הצפוי.

אתמול פורסם כי זמיר הגיע ללשכת שר הביטחון בעת שהיה בפגישה, במטרה לאשר את רשימת המינויים בצבא, אולם מזכירת השר לא אפשרה לו להיכנס. בצה"ל טענו כי מדובר בפגישה שתואמה מראש, אך נאמר לרמטכ"ל שהשר עסוק. בלשכתו של כ"ץ מסרו מנגד כי לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי - וזמיר הגיע בכל זאת.