אלמוני נעל היום (חמישי) את שער הכניסה לחניון בבניין מגוריו של שר המשפטים יריב לוין במודיעין.המנעול נפרץ כעבור מספר דקות בידי דיירי הבניין. בעקבות האירוע תוגברה האבטחה סביב השר, והוא בוחן אפשרות להגיש תלונה במשטרה.

מטעמו של לוין נמסר כי "אנרכיסטים החליטו שזה לגיטימי לנעול שער כניסה לחניון של בניין, בו מתגורר השר לוין. החניון לא משמש רק אותו כמובן אלא את כל השכנים".

האירוע התרחש יממה לאחר צעד אחר שביצע השר לוין, במסגרתו הוחלפו המנעולים בלשכתו שבתל אביב - לשכה שבה עבדה באופן קבוע גם היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. עם הגעתה למשרד גילתה בהרב-מיארה כי אינה יכולה להיכנס, ובעקבות כך הוגשה תלונה במשטרה.

מלשכתו של לוין נמסר: "המנעולים בלשכת השר בתל אביב אכן הוחלפו. הלשכה היא לשכתו של השר ולא של עו"ד בהרב-מיארה. הניסיון שלה לעשות שימוש לא מורשה בלשכת השר הוא עוד דוגמה להתנהלות תמוהה מצד מי שכבר הודחה מתפקידה". גורמים מקורבים לשר הוסיפו כי נעשתה פנייה טלפונית ללשכת היועצת המשפטית, בה נמסר לה כי בשבועות הקרובים אין אפשרות שתשהה במשרד זה.