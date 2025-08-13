בטקס מרגש שהתקיים הערב בקרית שמונה, קיבל שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית), את אות יקיר העיר קרית שמונה.

האות הוענק לשר וסרלאוף על ידי ראש העיר קרית שמונה אביחי שטרן, בשם תושבי קרית שמונה ובמעמד חברי המועצה ותושבים.

בתעודה נכתב בין היתר כי היא ניתנת "על מעורבות עמוקה, שותפות מלאה ופעולה רציפה למען קריית שמונה ותושביה, בעת חירום ובעת שגרה. במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', עמד השר וסרלאוף כתף אל כתף עם הנהגת העיר, שמר על קשר ישיר עם המערכות העירוניות ופעל בנחישות לקידום מענים מיידיים לצרכים הדחופים שעלו מהשטח".

השר אמר לאחר קבלת האות: "הכבוד הזה שייך בראש ובראשונה לתושבי הצפון שממשיכים בעוז ובגאון לשמור על הבית. קרית שמונה היא סמל לחוסן, נחישות ואהבת הארץ, ואני מחויב להמשיך לפעול בכל הכוח כדי להביא לעיר ולכל האזור ביטחון, פיתוח ושגשוג".

ראש העיר הוסיף "השר יצחק וסרלאוף לא רק אומר, הוא אומר ועושה. ובדרך כלל הוא קודם עושה ואחר כך אומר. אני רוצה להודות לך בשמי, בשם תושבי קריית שמונה ובשם תושבי הגליל כולו".