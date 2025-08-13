נתניהו תוקף את בכירי הביטחון לשעבר איתי בית און, לע"מ; סטילס: חיים צח

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום (רביעי) בכנס של רשת Newsmax שהתקיים בירושלים לציון יום העצמאות האמריקני ומתח ביקורת קשה על בכירי מערכת הביטחון לשעבר.

"במהלך 18 שנותיי כראש ממשלה, יש לי הערכה גדולה מאוד לתרומתם ולגבורתם בשדה הקרב. אבל משהו קרה - בצאתם מהשירות, באופן מערכתי, המילה 'ניצחון' נעלמה מהלקסיקון של צה"ל. אנחנו מחזירים את המילה הזאת, כי בלעדיה אין משמעות לקיום שלנו פה. או שאנחנו מנצחים - או שלא. לא אוותר על הניצחון של עם ישראל, לא אוותר על הניצחון הלוחמים שלנו. עם הלשעברים או בלעדיהם", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף "השגנו ניצחונות כבירים מול חמאס, מול חיזבאללה, מול המשטר באיראן ומול אסד. אנחנו עושים את זה כי אנחנו עובדים יחד - צה"ל, שב"כ והמוסד - כל אחד בתחומו ובשילוב זרועות. הם עשו עבודה יוצאת מן הכלל בהנחיית הדרג המדיני. הממשלה מחליטה ודרגי הביטחון מבצעים - ולכולם מגיע קרדיט".

נתניהו התייחס גם למתרחש בסוריה ולהגנה הישראלית על הדרוזים במדינה. הוא ציין כי ישראל התערבה צבאית ומנעה "את הטבח הנורא של הדרוזים" ותיאר את האירועים הקשים. "הם נכנסו לא-סווידא ושחטו אותם, אנסו אותם - ואז ירו בהם. הם שרפו תינוקות. ראינו דרוזי פצוע על הקרקע, הפנאטים האלה נכנסים ודוקרים אותו ואחר מכן מוציאים לו את הלב ואוכלים אותו בזמן שהוא עדיין בחיים. זו פראות, זו ברבריות. וזה מה שישראל נלחמת בו בשם הציוויליזציה המערבית".