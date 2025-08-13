הרמטכ"ל לשעבר, רב-אלוף, במיל' הרצי הלוי, יוצא במתקפה חריפה וחריגה נגד ראש המוסד דדי ברנע. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 13.

הלוי ביקר את תפקודו של ברנע, בעיקר בהקשר למערכה מול איראן. "הוא לא בחר בכיוונים נכונים", אמר, כשהוא מתייחס לניהול כמעט יחצ"ני של המהלכים.

עוד הוא טען כי ברנע "המליץ על מהלכים שאינם בתחום אחריותו, ואינו אחראי להשלכותיהם".

בין היתר, התייחס הרמטכ"ל לשעבר לאופן שבו המהלכים הללו מגיעים לציבור: "ראש המוסד קושר לעצמו כתרים, לוקח קרדיט על אירועים שצה"ל הוביל, ועושה לעצמו יחסי ציבור בחוסר קולגיאליות". הוא הוסיף כי "זה מעסיק אותו עד לרמה שהוא התיר לפרסם סרטונים מפעולות באיראן".