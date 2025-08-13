איש העסקים הישראלי מיכאל מירילשוילי הגיש היום (רביעי) לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע בסך 600,000 ש"ח באמצעות עורכי הדין שלומי וינברג וארקדי אליגולאשוילי.

בין הנתבעים פעילי שמאל בולטים בהם עמי דרור, יזם ומשקיע הייטק; אילן שילוח, דמות מוכרת בעולם העסקים והפרסום; איש יחסי הציבור ליאור חורב; חברת "ליברל תקשורת" בבעלות לאוניד נבזלין; ד"ר איתי בן דן, חוקר ומפרסם מאמרים; ובועז אפלבאום, ששימש בעבר כרל"ש של ראש הממשלה שמעון פרס. התביעה נסובה סביב פרסומים כוזבים ברשתות החברתיות ובתקשורת, עורכי דינו של מירילשוילי מדגישים כי הפרסומים כוללים האשמות חמורות וחסרות בסיס.

התביעה מציינת כי הנתבעים, כדמויות מוכרות ומתוקשרות, ניצלו את מעמדם ואת היקף החשיפה שלהם כדי להפיץ את המסרים המכפישים, תוך הבנה של כוחן של מילים והקלות שבהפצת שקרים. מירילשוילי טוען כי הפרסומים הם חלק מקמפיין מתוזמר שנועד לפגוע בערוץ 14 , הערוץ השני הנצפה בישראל , ובבעליו - יצחק מירילשוילי, בנו של התובע, באמצעות הכפשת שמו. לטענתו, הנתבעים רואים בערוץ 14 איום על "ההגמוניה הישנה" שהם מייצגים, בשל מתן במה למסרים או לאנשים שאינם תואמים את השקפתם.

כזכור, בשנת 2023 שלח מירילשוילי מכתבי התראה לנתבעים בדרישה להסיר את הפרסומים. אולם, זמן קצר לאחר מכן התרחש טבח 7 באוקטובר, ולאחריו פרצה מלחמת חרבות ברזל, שהתארכה בעצימות גבוהה, וכן התפתחויות ביטחוניות נוספות, כולל המלחמה עם איראן.

לאור המצב הביטחוני המורכב והרגישות הציבורית, בחר מירילשוילי להמתין עם הגשת התביעה. כעת, מש התבהר המצב באופן יחסי , הוא החליט לנקוט בהליכים משפטיים.

מירילשוילי מסר: "מאז עלייתנו ארצה משפחתי ואני סובלים ממתקפות חסרות רסן וחסרות בסיס ברשתות החברתיות ובחלק מכלי התקשורת. התופעה התעצמה בשנים האחרונות כחלק ממאבק פוליטי נגד מדיניות הממשלה, כאשר חלק ממתנגדיה בחרו לתקוף אותי אישית בשל היותו של בני, יצחק, הבעלים של ערוץ 14. לא נותרה לי ברירה אלא לצאת למאבק נגד "גיבורי המקלדת". לצערי, יש בישראל אנשים חסרי מעצורים, המוכנים להשתמש בכל אמצעי לקידום אינטרסים ואג'נדות, כולל הפצת שקרים. הם סבורים כי מותר להם להפיץ דברי הבל על עברי ולהתעלם מפסיקות בית הדין האירופי לזכויות אדם, וכל זאת כדי לפגוע בשמי ובמשפחתי."