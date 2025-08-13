מפגינים חרדים נגד הגיוס תלו תמונות של עריקים שנעצרו במקומות בהן הוצבו תמונות של חטופים וגם השתמשו במוטיבים של הקמפיין לשחרור השבויים במהלך מחאתם.

הבוקר (רביעי) בלשכת הגיוס בירושלים הציגו מפגינים חרדים שלושה כיסאות צהובים, עם תמונותיהם של שלושת העריקים משירות צבאי שנתפסו על ידי המשטרה הצבאית. על תמונות העצורים נכתב: "שחררו אותם הביתה עכשיו".

שוטרים שהוזעקו למקום הרחיקו את המפגינים מהמקום. השימוש במוטיבים הקשורים לחטופים עוררו זעם רב ברשתות החברתיות.

כתבת חדשות 12, ענבר טויזר, כתבה ברשת X: "בלי טיפת בושה. מפגינים נגד הגיוס עומדים מחוץ ללשכת הגיוס בירושלים, עם תמונותיהם של 3 עריקים על כיסאות צהובים, כרפרנס למחאת החטופים, והכיתוב: 'שחררו אותם הביתה עכשיו'".