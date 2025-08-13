בליל שבת האחרון, בסמוך לכיכר ציון, החל ערבי להטריד ולתקוף שני יהודים בצורה קשה. בין השאר איים הערבי שירצח אותם בגלל הכיפה והפאות לראשם "אני שונא יהודים ואני רוצה להיות שהיד", הטיח בהם.

בעקבות התקיפה נזקקו היהודים לטיפול רפואי ופונו לבית חולים. כוחות משטרה שהיו במקום לכדו את התוקף והוא הובא לתחנת המשטרה, שם המשיך לאיים על הצעירים היהודים.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה למפקד מחוז ירושלים וקרא לו לפעול להעמדתו לדין של התוקף ולמעצרו עד תום הליכים. במכתבו תיאר בלייכר את השתלשלות האירועים. "מרשיי היו באזור כיכר ציון, כאשר אדם ערבי פגש בהם, הטריד אותם ואיים עליהם שבגלל הפאות והכיפה לראשם הוא ירצח אותם עוד היום וזאת מפני שהוא "שונא יהודים ושהוא רוצה להיות שהיד.

דברים אלה נשמעו על- ידי עדי ראייה ושמיעה נוספים שהיו במקום. מרשיי ניסו להתרחק בעוד החשוד ממשיך לאיים עליהם שירצח אותם, פנו לצוות יס"מ שהיה באזור ודיווחו על איומים אלה תוך מסירת תיאור החשוד, השוטרים במקום זיהו את החשוד אך החשוד רק עוכב למספר דקות ומיד שוחרר לדרכו חרף כך שמספר אנשים אמרו למשטרה כי הוא איים ברצח ובכך שבכוונתו להיות מחבל שהיד", הוסיף.

בהמשך סיפר כי "למרבה הצער, בתוך זמן קצר בעת שמרשי החלו ללכת על תווי הרכבת הקלה לכיוון היציאה מהעיר, איתר החשוד את מרשיי והתנפל עליהם תוך שהוא צועק שהוא ירצח אותם ושהוא מחבל שהיד. החשוד תקף את מרשיי באלימות רצחנית ואכזרית בכל חלקי-גופם תוך שהוא מושך אותם בפאות ומפילם לארץ ומכה אותם באגרופים רבים בעיטות ומכות של אדם שמתמחה בלוחמת מכות. מרשיי החלו לצעוק מחבל והחשוד החל לברוח. כוח משטרה שהגיע למקום לכד את החשוד. בהמשך התלוננו מרשי בתחנת המשטרה לב הבירה בגין האירוע. גם בתחנת המשטרה, המשיך החשוד לאיים ואמר בקול בנוכחות שוטרים כי 'אני מחבל ובעוד שנתיים אשתחרר ואגיע להרוג אתכם', לאחר התקיפה חשו מרשיי סחרחורות כאבים בכל הגוף ונאלצו לפנות את עצמם לחדר מיון של הדסה עין כרם".

"מדובר באירוע חמור של תקיפה ממניעים טרוריסטיים, גזעניים ולאומניים מובהקים. בנסיבות הללו ישנה חשיבות עליונה למיצוי דין תקיף ומהיר כנגד החשוד המחבל. אבקש לעצור את המחבל עד תום ההליכים, לפעול להשגת ראיות בדגש על איסוף מצלמות ממקום התרחשות האירועים. אבקש לקדם את העברת התיק לפרקליטות, ולהעמיד את התוקף לדין בגין תקיפה בנסיבות מחמירות ממניע גזעני לצד תקיפה הגורמת חבלה של ממש בנסיבות מחמירות וממניע גזעני", סיכם עורך הדין.